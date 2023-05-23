Где в Алматы нельзя купаться
Начальник Управления гражданской обороны ДЧС Алматы Ануар Юсупов сообщил, что всего в городе и в предгорных районах имеется 44 водоема, из которых 12 представляют опасность для населения в период купального сезона. В частности:
- безымянный водоем между микрорайоном Байбесик и Ожет;
- река Большая Алматинка, протекащая вдоль микрорайона Шанырак-2;
- река Большая Алматинка от моста проспекта Аль-Фараби и вверх до плотины;
- первомайские пруды в микрорайоне Кемел;
- река Малая Алматинка – поворот на Бутаковку;
- река Малая Алматинка – вдоль Центрального парка культуры и отдыха;
- пруд Терренкур;
- озеро Юбилейное;
- озеро Аэропортовское;
- озеро в поселке Кайрат;
- заводи реки Карасу;
- река Аксай.
В целях недопущения несчастных случаев, ДЧС проводит рейдовые мероприятия с привлечением сотрудников полиции, военнослужащих Нацгвардии, спасателей Службы спасения и РОСО, а также волонтеров. Кроме того, с 15 мая над водоемами начали запускать дроны, которые помогают отследить и предупредить тех, кто купается в неположенных местах.
Ранее сообщалось, что в этом году алматинцы не смогут насладиться жаркими летними днями у озера Сайран. На водохранилище планируют благоустроить прилегающую территорию, из-за чего искусственное озеро наполнять водой не будут.