Где в Алматы нельзя купаться

В Алматы назвали опасные места для купания, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Начальник Управления гражданской обороны ДЧС Алматы Ануар Юсупов сообщил, что всего в городе и в предгорных районах имеется 44 водоема, из которых 12 представляют опасность для населения в период купального сезона. В частности:

безымянный водоем между микрорайоном Байбесик и Ожет;

река Большая Алматинка, протекащая вдоль микрорайона Шанырак-2;

река Большая Алматинка от моста проспекта Аль-Фараби и вверх до плотины;

первомайские пруды в микрорайоне Кемел;

река Малая Алматинка – поворот на Бутаковку;

река Малая Алматинка – вдоль Центрального парка культуры и отдыха;

пруд Терренкур;

озеро Юбилейное;

озеро Аэропортовское;

озеро в поселке Кайрат;

заводи реки Карасу;

река Аксай.

В целях недопущения несчастных случаев, ДЧС проводит рейдовые мероприятия с привлечением сотрудников полиции, военнослужащих Нацгвардии, спасателей Службы спасения и РОСО, а также волонтеров. Кроме того, с 15 мая над водоемами начали запускать дроны, которые помогают отследить и предупредить тех, кто купается в неположенных местах.

Ранее сообщалось, что в этом году алматинцы не смогут насладиться жаркими летними днями у озера Сайран. На водохранилище планируют благоустроить прилегающую территорию, из-за чего искусственное озеро наполнять водой не будут.