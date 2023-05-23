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Где в Алматы нельзя купаться

Где в Алматы можно купаться Фото: Zakon.kz
В Алматы назвали опасные места для купания, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Начальник Управления гражданской обороны ДЧС Алматы Ануар Юсупов сообщил, что всего в городе и в предгорных районах имеется 44 водоема, из которых 12 представляют опасность для населения в период купального сезона. В частности:

  • безымянный водоем между микрорайоном Байбесик и Ожет;
  • река Большая Алматинка, протекащая вдоль микрорайона Шанырак-2; 
  • река Большая Алматинка от моста проспекта Аль-Фараби и вверх до плотины;
  • первомайские пруды в микрорайоне Кемел;
  • река Малая Алматинка – поворот на Бутаковку;
  • река Малая Алматинка – вдоль Центрального парка культуры и отдыха;
  • пруд Терренкур;
  • озеро Юбилейное;
  • озеро Аэропортовское;
  • озеро в поселке Кайрат;
  • заводи реки Карасу;
  • река Аксай.

В целях недопущения несчастных случаев, ДЧС проводит рейдовые мероприятия с привлечением сотрудников полиции, военнослужащих Нацгвардии, спасателей Службы спасения и РОСО, а также волонтеров. Кроме того, с 15 мая над водоемами начали запускать дроны, которые помогают отследить и предупредить тех, кто купается в неположенных местах.

Ранее сообщалось, что в этом году алматинцы не смогут насладиться жаркими летними днями у озера Сайран. На водохранилище планируют благоустроить прилегающую территорию, из-за чего искусственное озеро наполнять водой не будут.

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