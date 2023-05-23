Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в Актобе

8-летний ребенок погиб в Актобе Фото: скриншот видео
В Актобе 22 мая 2023 года под колесами автомашины погиб ребенок, сообщает Zakon.kz

Трагедия произошла вечером в пригородном поселке "Жана Коныс".

"Примерно в 18:30, по улице Алматинская, водитель автомобиля Honda на пешеходном переходе допустил наезд на ребенка. По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование",– отметил исполняющий обязанности начальника УМПС ДП Актюбинской области Айдос Кулжанов.

Школьница от полученных травм скончалась в больнице.

Ранее в Актобе перевернулся автомобиль со школьниками, восемь детей госпитализировали.

Читайте также

В Абайской области спасатели продолжают тушить пожар на трех участках

Жительница Шымкента напала на сотрудницу авиакомпании из-за переноса рейса

Два человека пострадали во время пожара в столичной новостройке

Карина Мусабаева
Актобе
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Экс-глава КНБ Карим Масимов обжаловал приговор
Экс-глава КНБ Карим Масимов обжаловал приговор
изменения в Трудовой кодекс РК
Поправки в Трудовой кодекс изменят жизнь казахстанцев с 1 июля 2023 года
Алексей Панин МВД Розыск
Алексея Панина объявили в международный розыск
Ситуация в Украине 22 мая
Ситуация в Украине: в Белгородской области введен режим КТО, Грузия отказывается от визового режима с РФ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления