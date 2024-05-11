Маленького ребенка сбили насмерть в Алматинской области

10 мая, днем, в селе Саймайсай Алматинской области погиб ребенок, 2018 года рождения, в результате наезда автомобиля, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло по улице Пащенко. Автомобиль Opel Astra сбил выбежавшего на проезжую часть ребенка. За рулем Opel находилась женщина. Выбежавший ребенок, по словам корреспондента Zakon.kz, оказался для нее полной неожиданностью.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

На месте происшествия нашему корреспонденту сообщили, что ребенок всегда играл в куче песка, которая была вдоль дороги. На место ДТП вызвали бригаду "скорой помощи", но родные ребенка сначала самостоятельно пытались его отвезти в больницу. По пути их перехватили медики, которые экстренно госпитализировали мальчика в реанимацию, но позже стало известно, что ребенок скончался.

Фото: Zakon.kz

Обстоятельства ДТП будет выяснять дознаватель Алматинской области, назначены соответствующие экспертизы.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

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