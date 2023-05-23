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Фанаты гадают, кто новый бойфренд Гоар Аветисян

Фанаты гадают, кто новый бойфренд Гоар Аветисян Фото: Instagram/goar_avetisyan
Популярная визажист Гоар Аветисян вызвала ажиотаж среди подписчиков, показав фото с новым возлюбленным, сообщает Zakon.kz

Она давно не говорила ничего о личной жизни, но сегодня разоблачила тайну, которую скрывала 7 месяцев. Оказалось, что девушка встречается с молодым человеком, но личность его не раскрывает.

Подписчики гадают, кто новый бойфренд Гоар Аветисян

Фото: Instagram/goar_avetisyan

"У вас появился молодой человек?" — задали ей вопрос в личном профиле верные подписчики.

"Уже как семь месяцев", — заявила звезда мира мейкапов.

Нельзя не отметить спортивное телосложение мистера "инкогнито" и наличие бороды. Это единственные "улики", которые на данный момент известны публике, ведь лицо своего избранника визажист скрыла смайликом. Некоторые пользователи долгое время надеялись, что Го вернется к Сергею Григоряну или своему первому мужу Вагику Мартиросяну. Но, по всей видимости, мейкапер решила пойти дальше и дала шанс новому человеку в своей жизни.

Визажист Гоар Аветисян известна также тем, что просит девушек с физическими недостатками, присылать свои фотографии, а затем делает их красивыми.

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