Спецоперация по ликвидации нарколаборатории на рыболовной станции возле Астаны попала на видео

Подпольную лабораторию по выращиванию конопли нашли на рыболовной станции возле Астаны, сообщает Zakon.kz.

Полицейские задержали троих мужчин в возрасте 49, 48 и 47 лет, которые занимались выращиванием дикорастущей конопли.

При обыске, у одного из мужчин, который проживал в частном доме, в бане обнаружили шесть кустов конопли и 26 кустов, выращиваемых в горшках.

Также полицейские обнаружили оборудование – вентиляторы для растений, лампы температурного режима, сухие и жидкие удобрения.





В ходе расследования установлено, что мужчины работали на рыболовной станции, возле озера Коктал.

"Горшки с кустами конопли перевозили и выращивали в подпольной лаборатории на территории хозяйства. В ходе проведения обыска станции изъяли 55 кустов конопли в горшках, 9 полиэтиленовых свертков с наркотическим веществом", – сообщили в ДП Астаны.

Ранее сотрудниками департамента по противодействию наркопреступности совместно с полицейскими столицы пресечен крупный межрегиональный канал поставки синтетических наркотиков в Астану.