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Ликвидацию подпольного наркозавода в Алматы сняли на видео

Ликвидацию подпольного наркозавода в Алматы сняли на видео Фото: скриншот видео
Целый мини-завод по производству запрещенных веществ ликвидировала полиция Алматы. Подпольную лабораторию организовала пара из Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы 27 ноября, полиция мегаполиса задержала ранее судимого мужчину, которого уличили в распространении наркотиков через тайники-закладки. Закладчик рассказал, что фасовал наркотики в своей квартире в микрорайоне Аксай, а оптовые партии запрещенных веществ ему поставляли из "лаборатории" в Жамбылском районе Алматинской области.

"Так называемая нарколаборатория функционировала под руководством пары из Жетысуской области. При обыске дома и контейнера изъяли свыше 80 канистр с различными жидкостями, реактор и сушитель жидкой смеси, стеклянные колбы, электронные весы, обогреватели для сушки готовых веществ и около 30 кг порошкообразных веществ. По словам "лаборантов", наняли их двое молодых людей, которых мы задержали в тот же день", – рассказал Ерлан Алмагамбетов, начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы.


Полицейские задержали двух молодых людей 2002-го и 2003 годов рождения. Всех фигурантов преступной схемы взяли под стражу. Прочую информацию полиция не разглашает в интересах следствия.

Ранее в Алматы пресекли попытку завезти крупную партию наркотиков.

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