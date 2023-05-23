В Алмате бездомная кошка пришла рожать в больницу

В одну из больниц Алматы 22 мая 2023 года пришла рожать беременная кошка, сообщает Zakon.kz

Один из кабинетов больницы превратили в родильный зал для кошки, передает КТК. Акушерами пришлось стать неврологу и кардиологу. Так в медицинских стенах на свет появились пятеро котят.

Домой новоиспеченную мать с потомством забрал один из врачей. Он надеется, что пристроить малышей поможет служба защиты животных. Если же нет, то их будут раздавать желающим. Пол новорожденных пока неизвестен.

"Состояние хорошее у котят. Вроде все бодрые," – рассказал врач-кардиолог Саид Сайдувалиев.









Похожая ситуация произошла в Турции. В прошлом году бездомная беременная кошка пришла рожать в медицинский центр, на свет появился только один котенок.

Ранее в Казахстане запустили "горячую линию" по защите животных.