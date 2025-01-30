Беременная невестка певицы Валерии назвала страну, где будет рожать

Фото: Instagram/lianashulginaa

Лиана Шульгина находится на последних неделях беременности. И только недавно раскрыла, где планирует рожать. Невестка певицы Валерии рассказала, что если бы рождение малыша пришлось на январь-февраль, то она бы предпочла клинику в ОАЭ, сообщает Zakon.kz.

Все потому, что дубайская зима куда лучше для прогулок с младенцем, чем московская. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Liana Shulgina (@lianashulginaa) "Но у меня ПДР стоит в конце апреля. Здесь в Дубае в этот период уже очень жарко, в мае еще жарче, про лето вообще молчу. И с совсем маленьким ребенком в конце мая как-то не хочется совершать перелеты. Поэтому мы приняли решение рожать в Москве. Мне кажется, что малышу будет хорошо весной в Москве, летом – вообще кайф. Поэтому тут прямо однозначно – Москва", – объяснила невестка Валерии в личном Telegram-канале. Ранее 34-летняя блогер Ида Галич объявила о второй беременности.



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