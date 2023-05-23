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Сколько будет стоить проезд по БАКАД

Сколько будет стоить проезд по БАКАД Фото: пресс-служба МИИР РК
В Комитете автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана озвучили стоимость проезда по Большой Алматинской кольцевой автодороге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Стоимость рассчитывали, исходя из месячного расчетного показателя. На 2023 год он составляет – 3450 тенге.

Так, тарифные ставки за проезд в течение одного часа планируют сделать следующими:

  • легковые автомобили – 241,5 тенге (0,07 МРП);
  • автобусы до 16-ти пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны – 414 тенге (0,12 МРП);
  • автобусы до 32-ух пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонны – 759 тенге – (0,22 МРП);
  • автобусы от 32-ух пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 10 тонны – 1 242 тенге (0,36 МРП);
  • грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 тонны до 15 тонны – 1 483,5 тенге (0,43 МРП);
  • грузовые автомобили грузоподъемностью от 15 тонны, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 2 484 тенге (0,72 МРП).
"Мы руководствуемся этими тарифами, потому что они были объявлены на стадии тендера. На базе них делались заявки и привлекались средства. Для собственников транспортных средств, которые находятся в районах, прилегающих к дороге, будет не 241 тенге за проезд, а 56-57 тенге. Это не такая уж большая сумма", – подчеркнул руководитель по эксплуатации и содержанию ТОО "БАКАД Инвестиции и Операции" Нурланбек Омирбаев.

Кроме того, для жителей прилегающих к дороге районов – Карасайский, Илийский и Талгарский – введут специальные абонементы на один месяц и год. Абонементы на один месяц будут следующими:

  • для легковых – 1 725 тенге;
  • для автобусов до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны – 8 625 тенге;
  • для автобусов до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонны – 13 800 тенге;
  • для автобусов свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 тонны – 17 250 тенге;
  • для грузовых автомобили грузоподъемностью от 10 тонны до 15 тонны – 22 425 тенге;
  • для грузовых автомобили грузоподъемностью свыше 15 тонны, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 29 325 тенге.

Абонемент на год:

  • для легковых – 20700 тенге;
  • для автобусов до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны – 103 500 тенге;
  • для автобусов до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонны – 165600 тенге;
  • для автобусов свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 тонны – 207 000 тенге;
  • для грузовых автомобили грузоподъемностью от 10 тонны до 15 тонн – 269 100 тенге;
  • для грузовых автомобили грузоподъемностью свыше 15 тонны, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 351 900 тенге.

Заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Жамбул Бактияр также добавил, что тарифы будут меняться ежегодно в зависимости от показателя МРП.

Оплатить проезд пользователи смогут через личный кабинет на сайте концессионера, либо банковские приложения. Также планируется ввести оплату через платежную систему и терминалы Qiwi.

Планируется, что во втором квартале 2023 года запустят движение по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге. 

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