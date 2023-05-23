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В Казахстане подорожал фастфуд

В Казахстане подорожал фастфуд Фото: pixabay
В Бюро национальной статистики рассказали, в каких регионах Казахстана большего всего выросли цены на фастфуд, сообщает Zakon.kz.

За месяц цены значительно выросли в трех областях страны:

  • в Северо-Казахстанской области – на 5,7%;
  • в Жамбылской области – 4%;
  • в Жетысуской области – 2,2%.

По информации Бюро, в апреле стоимость услуг фастфудов подорожала на 0,4% за месяц и на 15,9% за год.

За год сильный рост цен ощутили жители:

  • Западно-Казахстанской области – 47,2%;
  • Северо-Казахстанской области – 44,4%; 
  • Шымкента – 37,9%;
  • Атырауской области – 33,8%;
  • Жамбылской области – 33,7%.

Меньше всего подорожал фастфуд в Туркестанской (6,4%) и Кызылординской (6,3%) областях.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе цены на социально значимые продовольственные товары выросли на 0,2%. Больше всего подорожали рис и говядина.

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В Казахстане выросли цены на рис и говядину

Анастасия Стативкина
Нацбюро Казахстан
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