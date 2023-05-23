В Казахстане подорожал фастфуд
Фото: pixabay
В Бюро национальной статистики рассказали, в каких регионах Казахстана большего всего выросли цены на фастфуд, сообщает Zakon.kz.
За месяц цены значительно выросли в трех областях страны:
- в Северо-Казахстанской области – на 5,7%;
- в Жамбылской области – 4%;
- в Жетысуской области – 2,2%.
По информации Бюро, в апреле стоимость услуг фастфудов подорожала на 0,4% за месяц и на 15,9% за год.
За год сильный рост цен ощутили жители:
- Западно-Казахстанской области – 47,2%;
- Северо-Казахстанской области – 44,4%;
- Шымкента – 37,9%;
- Атырауской области – 33,8%;
- Жамбылской области – 33,7%.
Меньше всего подорожал фастфуд в Туркестанской (6,4%) и Кызылординской (6,3%) областях.
Ранее сообщалось, что на прошлой неделе цены на социально значимые продовольственные товары выросли на 0,2%. Больше всего подорожали рис и говядина.
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