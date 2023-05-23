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Появились подробности пропажи австралийца в горах Алматы

поиски, гражданина Австралии Фото: пресс-служба РОСО МЧС
В воскресенье, 21 мая, гражданин Австралии Херд Джейк Майкл ушел в горы из хостела, где он проживал, и пропал. К поискам присоединились волонтеры. Вскоре выяснилось, что туриста зафиксировали камеры Космостанции, сообщает Zakon.kz.

Волонтеры выяснили, что австралиец предположительно направился в сторону Большого Алматинского пика. За дни поисков они обошли весь район БАО.

"На камерах зафиксировано, что он проходил мимо Космостанции и не вернулся. Свидетели, которые встречали австралийца в пути до его пропажи, говорят, что он хотел добраться до Большого Алматинского пика", – рассказала Zakon.kz руководитель волонтерского движения Lider.kz Дильмира Блац. 

Коллега пропавшего туриста рассказала, что они прибыли вместе в Алматы поздно вечером 20 мая. 22 мая в 7:00 туристы должны были улететь обратно. Но в день вылета Херд Джейк в аэропорту не появился. 

О пропаже 28-летнего мужчины в полицию сообщил его сосед. 

На поиски туриста отправили группу Республиканского оперативно-спасательного отряда: шесть человек и один кинологический расчет. К 3:00 сотрудники РОСО и Департамента полиции поднялись до Космостанции и осмотрели склоны. Искали на правой стороне озера, но пока безуспешно. На Большом Алматинском озере ночью была непогода, шел дождь, снег и дул сильный ветер. 23 мая утром в зону поиска прибыла другая группа спасателей.

поиски, гражданина Австралии

Фото: пресс-служба РОСО МЧС

"В 10:45 на БАО прибыла группа спасателей в количестве уже десяти человек. В 11:15 поиски продолжили с территории Космостанции. Спасатели разделились на две группы: одна в сторону ущелья Аюсай, другая – в сторону ущелья Проходное", – сообщила пресс-служба РОСО.
поиски, гражданина Австралии

Фото: пресс-служба РОСО МЧС

По факту пропажи гражданина Австралии Департамент полиции города Алматы начал розыскное дело. Всех, кто владеет информацией о пропавшем человеке, просят связаться по телефону 8 701 357 92 91 или позвонить в полицию.

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