Пандемия завершена: какова судьба ковидных госпиталей в Алматы

В Управлении здравоохранения Алматы рассказали Zakon.kz, как работают модульные госпитали в Алматы, построенные во время пандемии COVID-19, сообщает Zakon.kz.

24 апреля 2020 года в Алматы открылась модульная инфекционная больница на 280 мест для больных коронавирусом. Ее построили за 18 дней.

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Общая площадь госпиталя составляет 5 850 кв. м. Над строительством медучреждения в общей сложности работали 1300 человек в три смены, 24 часа в сутки. Было задействовано 88 единиц техники. Стоимость оценивалась в 5 млрд тенге.

В январе 2021 года сообщалось, что при строительстве были украдены миллиарды тенге.

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Теперь же, 22 мая, в социальных сетях появилась информация о пустующем здании. Читатели предлагают оборудовать в свободных помещениях спортивные секции для детей.

На это предложение отреагировали в Управлении общественного здравоохранения города и отметили, что построенные два модульных госпиталя в районе "Апорта" на 300 коек и в микрорайоне "Саялы" на 280 коек переданы Детской городской инфекционной больнице и на сегодняшний день являются ее филиалами.

"Здесь оказывают медицинские услуги для детского населения города по инфекционным заболеваниям такие как: энтеровирусная инфекция, кишечные инфекции, ОРВИ (ларингиты, фарингиты и т.д.), пневмонии и бронхиты, менингиты, корь, гепатиты, воздушно-капельные инфекции ( корь, коклюш, ветряная оспа) зоонозная инфекция". Пресс-служба УОЗ Алматы

Данное решение, по данным управления, было принято в связи с демографическим ростом населения.

"Детская городская инфекционная больница, находящаяся по адресу ул. Байзакова, 299а была построена в 1980 году на 360 коек, на то время детское население насчитывалось около 100 тыс. В настоящее время эта цифра увеличилась в разы и достигает 700 тыс. детей. Соответственно, потребность в детских койках для инфекционных заболеваний увеличилась". Пресс-служба УОЗ Алматы

На сегодняшний день в двух филиалах получают лечение от инфекционных заболеваний 378 детей с Турксибского, Жетысуского и Алатауского, Ауэзовского и Наурызбайского районов города.

"В основном корпусе находятся 259 детей Бостандыкского, Медеуского и Алмалинского районов города", – уточнили в пресс-службе.

Таким образом, как заявили врачи, территориальное разделение города, приближает медицинскую помощь и делает ее доступной детскому населению.

