Хуже пандемии: мировые рынки падают на фоне политики США

Беспрецедентный обвал фондовых рынков по масштабу и скорости не уступает темпам падения в начале пандемии COVID-19, сообщает Zakon.kz.

Основной причиной этого падения стала тарифная политика президента США Дональда Трампа, который объявил о введении пошлин на импорт товаров из более чем 180 стран и территорий. В ответ Китай также принял меры, что еще больше усугубило ситуацию.

Обвал на европейских рынках

На открытии торгов в понедельник, 7 апреля, обрушились европейские акции, констатирует Euronews. Панъевропейский индекс STOXX 600 потерял более 5%. Немецкий DAX снизился в самом начале почти на 10%, затем снижение составило 6,5%. Французский CAC 40 упал на 5,9%, британский FTSE 100 потерял 5%, а испанский индекс IBEX 35 потерял 6%.

Особенно сильно пострадали акции европейских оборонных компаний. Акции немецкого концерна Rheinmetall рухнули на 27%, а затем торговались на 17% ниже. Акции немецкого оборонного гиганта Thyssenkrupp сначала рухнули на 24%, затем котировки снизились на 10%. Французский CAC 40 показал снижение на 6,26%.

Основную тяжесть распродаж понесли европейские банки: Banco Sabadell упал на 10%, Raiffeisen Bank International – на 9,2 %, а ING Groep – на 8,6 %.

Азиатские рынки в красной зоне

Азиатские фондовые рынки также пострадали от обвала. Японский индекс Nikkei 225 упал на 7,83%, китайский CSI300 упал на 7,05%, а Shanghai SE Composite потерял 7,34%. Южнокорейский KOSPI также снизился на 5,57%, гонконгский индекс Hang Seng за считаные часы упал на 13% – это худшее однодневное падение с 1997 года.

Американские рынки под давлением

В США также наблюдается падение индексов. Индекс S&P 500 снизился на 5,97%, а NQ-Comp потерял 5,83%. Американские акции также указывали на углубление спада: фьючерсы на индекс S&P 500 упали на 3,8 %, фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average – на 3,3 %, а фьючерсы на индекс Nasdaq 100 – на 4,2 %.

При этом аналитики (в частности, международная компания по финансовым услугам BBVA) отмечают небывалый размах рецессии.

"Обвал американских акций после объявления президентом Дональдом Трампом новых пошлин войдет в учебники истории, поскольку он вызвал четвертое по величине двухдневное падение индекса S&P 500 с момента его создания в 1957 году". BBVA

Другие рынки также в кризисе

Российский рынок акций также переживает трудные времена. Индекс Мосбиржи снизился на 3,26%, достигнув 2 691,40. В предыдущий раз ниже 2700 пунктов эталонный индикатор был почти три с половиной месяца назад – 25 декабря 2024 года.

Австралийский S&P/ASX 200 INDEX упал на 4,23%, а аргентинский S&PMERVALArgentinaTR рухнул на 7,38%. Бразильский IBOVESPA INDEX также показал снижение на 2,96%.

Фото: finam

Влияние на Казахстан: резкий скачок курса валют

Негативные тенденции на мировых рынках оказали влияние и на Казахстан. За сутки курс доллара в обменниках страны вырос с 507,5 до 523 тенге. Это представляет собой увеличение примерно на 3,05%. Евро подорожал с 565 до 572 тенге. Такой резкий скачок курса национальной валюты вызывает обеспокоенность среди населения и бизнеса, усиливая инфляционные ожидания.

Подрыв доверия к доллару

По мнению ряда экспертов, одним из ключевых факторов, усугубляющих ситуацию, является потеря "уважения" к доллару. Так, финансист Павел Шпидель отмечает, что за этим последует распродажа государственных облигаций США как основного провайдера долларовой ликвидности для нерезидентов.

"Действия президента Трампа, такие как деклассирование и унижение ключевых стратегических партнеров США, усиление инфляционных ожиданий, торговые войны, заигрывание с криптой и дискредитация администрации Белого дома, подрывают статус доллара как надежной резервной валюты и могут привести к долгосрочным негативным последствиям для американской экономики. Мир вступает в эпоху, когда каждый сам за себя, и глобализация закончилась". Павел Шпидель

Опасения мировой рецессии

Основной причиной обвала является опасение инвесторов по поводу глобальной рецессии, вызванной тарифной политикой США. Эксперты считают, что торговая война между США и Китаем может привести к замедлению экономического роста и снижению спроса на ключевые товары, такие как нефть. Цены на нефть уже упали до самого низкого уровня с апреля 2021 года.

Введение пошлин США и ответные меры Китая создали условия для полномасштабной торговой войны, которая может иметь далекоидущие последствия для глобальной экономики, полагает Zaye Capital Markets (английская компания, которая занимается предоставлением услуг в области финансовых рынков, включая исследования, обучение и бизнес-развитие.).

"Кровавая бойня в самом разгаре, и именно это вы видите, глядя на европейские рынки. Убежища нет, рынки акций находятся в полном свободном падении, и дна не видно". Zaye Capital Markets

Ситуация на мировых фондовых рынках выглядит критической. Инвесторы боятся рецессии и спешат выводить средства из рынка, что усугубляет обвал. В ближайшее время можно ожидать продолжения нестабильности на рынках, пока не будет найдено решение для разрешения торгового конфликта между крупнейшими экономиками мира.