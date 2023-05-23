Токаев передал через Смаилова пожелания эмиру Катара

23 мая на полях третьего Катарского экономического форума, проходящего в Дохе, состоялась встреча премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова и эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы главы правительства, Смаилов передал эмиру Катара искренние приветствия и добрые пожелания Касым-Жомарта Токаева, а также поздравил с успешным проведением Чемпионата мира по футболу, привлекшим внимание всего мирового сообщества.

Премьер-министр подчеркнул, что Катар является важным политическим и экономическим партнером Казахстана в арабском мире. Подтверждением этого являются высокие показатели взаимной торговли и инвестиций.

Так, только за первый квартал 2023 года объем двустороннего товарооборота вырос в 17,7 раза, а объем катарских инвестиций в республику по итогам 2022 года – в 3 раза.

Фото: primeminister.kz

"При этом мы видим значительный потенциал по дальнейшему наращиванию объемов взаимной торговли. В этой связи нами предложено нарастить экспорт казахстанской продукции в Катар по 60 товарным позициям на сумму порядка 243 млн долларов. Мы также заинтересованы в дальнейшем расширении инвестиционного партнерства". Алихан Смаилов

В этом контексте он обозначил важность сотрудничества между государственными фондами Qatar Investment Authority и "Самрук-Казына" и планов по созданию совместного фонда прямых инвестиций.

Со своей стороны шейх Тамим бин Хамад Аль Тани подтвердил готовность наращивать двустороннее взаимодействие по всем приоритетным направлениям.

Несколько дней ранее Смаилов принимал участие во втором Экономическом форуме "Европейский союз – Центральная Азия" в Алматы.