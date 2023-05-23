У Турсена Алагузова скончался брат
Фото: Instagram/tursen_alaguzov
Младший брат предпринимателя Турсена Алагузова Аскар скончался ночью 23 мая, сообщает Zakon.kz
О печальной вести сообщила в Instagram жена Алагузова Баян.
"Прощай Аскарик, светлый, добрый, я буду по тебе скучать. Ты был таким замечательным, спасибо тебе за все!" – написала Баян Алагузова.
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
"Прости меня Брат, не уберег я тебя!" – говорится в сторис у Турсена Алагузова.
Причины смерти Аскара Алагузова еще неизвестны.
Ранее Турсен Алагузов рассказал истории из детства.
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