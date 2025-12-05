#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Турсен Алагузов раскрыл секреты гармоничных отношений с Баян Алагузовой

казахстанский предприниматель Турсен Алагузов и продюсер Баян Алагузова, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 17:10 Фото: Instagram/tursen_alaguzov
Предприниматель Турсен Алагузов раскрыл секреты гармоничных отношений с женой – известным продюсером Баян Алагузовой, сообщает Zakon.kz.

В отрывке из интервью, опубликованном предпринимателем 5 декабря на его странице в Instagram, он говорит, что, во-первых, надо спать под одним одеялом.

"Второе. Я считаю, что в течение ночи надо касаться друг друга, говорить друг другу хорошие слова. Нельзя ругаться и спорить на ночь. У нас есть закон: мы после девяти часов вечера не обсуждаем острые моменты. Ты чем-то недовольна или какой-то вопрос есть, давай обсуждать на завтраке. Мы не будем это ночью обсуждать", – поделился Алагузов.

Он продолжил, что в силу опыта, возраста они понимают, что надо больше говорить друг другу приятных слов, больше уважать друг друга и больше любить друг друга.

Известный продюсер и предприниматель поженились в 2017 году. Сейчас они воспитывают двух совместных дочек. Летом 2024 года Баян Алагузова сообщила, что стала мамой в третий раз. Малышку назвали Алисой. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
