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СМИ назвали причину, по которой Роналду может покинуть "Аль-Наср"

Футбол Возвращение Европа Фото: twitter/AlNassrFC_EN
Португальский звездный форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду планирует досрочно расторгнуть контракт с клубом из Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

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По информации Mundo, португальца не устраивает инфраструктура Саудовской Аравии, которая сильно отличается от современного общества. Не прошло и пяти месяцев, как Роналду пришел в "Аль-Наср" с историческим контрактом в 200 миллионов евро на два с половиной года. Одной из причин расторжения договора является то, что Криштиану хочет снова вернуться в Европу. 

Футбол Возвращение Европа

Фото: twitter/AlNassrFC_EN

Если же 38-летний футболист на самом деле покинет "Аль‑Наср" без веской причины, то, согласно регламенту FIFA, он обязан выплатить арабскому клубу компенсацию за оставшиеся два года контракта. Плюс к этому предусматриваются другие штрафные санкции в отношении игрока. Тем самым Роналду непросто будет расстаться с нынешней командой, дополнительно он будет отстранен от футбола на 4 месяца. 

Лидер сборной Португалии выступает за "Аль-Наср" с 1 января 2023 года. За это время он сыграл 17 матчей, забил 13 голов в чемпионате и Кубке Саудовской Аравии. 

Стоит отметить, что это не первая выходка знаменитого португальского нападающего. В конце 2022 года Криштиану Роналду скандально покинул английский "Манчестер Юнайтед" после интервью журналисту Пирсу Моргану. 

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