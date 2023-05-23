В Казахстане разработали комплексный план по защите детей от насилия и суицидов

Министерство просвещения подготовило постановление правительства "Об утверждении Комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечения их прав и благополучия на 2023-2025 годы "Бала қорғау" (Защита детей), сообщает Zakon.kz.

Цель документа – создание системы по обеспечению безопасности детей, оказанию своевременной квалифицированной помощи детям, а также принятия комплекса дополнительных мер, направленных на предупреждение насилия в отношении детей на 2023-2025 годы.

Комплексный план состоит из 4 разделов и 4 подразделов:

Реализация права детей на защиту от насилия и жестокого обращения с ними. Реализация права обучающихся на педагогическую поддержку, профилактика и коррекция суицидального и аутоагрессивного поведения детей. Повышение уровня благополучия казахстанских детей, взаимодействие государства и общества в сфере охраны прав детей. Информационное сопровождение.

Для решения проблем насилия и жесткого обращения предлагается создать сеть специализированных республиканских реабилитационных центров для детей, пострадавших от негативных явлений (насилие, преступления против половой неприкосновенности, попытки суицида, наркомания, алкогольная зависимость, лудомания), в которых дети смогут получить эффективное медицинское обслуживание и долгосрочную реабилитацию.

Кроме того, планируется:

Создать при Центрах обслуживания населения единое окно КСР – координационной службы реагирования на факты детского насилия, которое позволит гражданам оперативно получить государственные услуги по устранению последствий физических и моральных травм.

Реализовать проект "Социальный патронат", который позволит комплексно сопровождать детей из неблагополучных семей социальными службами. Кроме того, предлагается в каждой школе ввести обязательную должность социального-педагога, деятельность которого будет строго направлена на обеспечение социального благополучия ребенка.

Разработать межведомтсвенную программу по профилактике и снижению насилия в организациях образования, которая будет являться методической опорой всех педагогов, работающих с детьми.

Резонансные случаи насилия детей требуют принятия незамедлительных оперативных мер реагирования всех заинтересованных органов, а координирующую роль в решении подобных вопросов должна занимать Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Необходимо принять меры по существенной трансформации деятельности Комиссий, а также оцифровать их работу.

Решать проблему детских суицидов и аутоагрессивного поведения предлагается с помощью комплекса мер, направленных на улучшение, модернизацию, цифровизацию работы психолого-социально-педагогической службы.

Для этого планируется создать лабораторий практической психологии при высших учебных заведениях позволит использовать потенциал профессорско–преподавательского и студенческого состава отечественных вузов и привлечь к реализации совместных проектов.

"Широкая трансляция в средствах массовой информации сведений о насилии, суициде среди несовершеннолетних провоцирует эффект Вертера: массовая волна подражающих самоубийств, которые совершаются после самоубийства, широко освещенного телевидением или другими СМИ, либо описанного в популярном произведении литературы и кинематографа. Предлагается выработать требования к подобного рода публикациям", - говорится в документе.

Вместе с тем, для решения проблемы снижения уровня насилия в отношении детей, суицида и обеспечения благополучия детей предлагается отдельно рассмотреть проблему родительства.

В документе говорится, что проведенный многоаспектный анализ показывает актуальность разработки Кодекса родителей как документа, консолидирующего нормативные положения о родительских правах, обязанностях и ответственности, обеспечивающего единый подход к их пониманию, излагающего их доступно для граждан, определяющего меры государственной поддержки родителей в осуществлении ими родительских функций.

Цель Кодекса родителей – реализация системно-целостного подхода на основе партнерства государства и граждан к определению прав и обязанностей родителей, их ответственности за благополучие детей в Казахстане.

Как отмечается, разработка Детского кодекса станет еще одним инструментом по разъяснению детям и подросткам в доступной форме норм законодательства и нормативных правовых актов, касающихся защиты прав и интересов несовершеннолетних.

Как ожидается, реализация комплексного плана, позволит:



повысить эффективность межведомственного взаимодействия государственных органов в сфере защиты прав детей;

снизить ежегодное количество преступлений в отношении детей, в том числе против их половой неприкосновенности;

снизить количество суицидов и их попыток среди несовершеннолетних;

увеличить количество детей, охваченных дополнительным образованием во внеурочное время;

снизить количество смертей и травматизации детей в результате чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий и других несчастных случаях.

Предусматривается, что госорганы и организации, задействованные в реализации комплексного плана, должны ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять информацию о ходе его реализации в Министерство просвещения РК.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 июня.