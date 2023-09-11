В Казахстане приняли комплексный план по защите детей от насилия и суицидов

Правительство Казахстана постновлением от 31 августа 2023 года утвердило Комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023 – 2025 годы, сообщает Zakon.kz.

В документе говорится, что охрана прав и интересов казахстанских детей, защита их от насилия, превенция суицида являются приоритетными направлениями государственной политики.

Комплексный план состоит из трех разделов:

Реализация права детей на защиту от насилия, буллинга и жестокого обращения с ними. Профилактика и коррекция суицидального и аутоагрессивного поведения детей. Повышение уровня благополучия казахстанских детей.

Насилие и криминал

Из документа следует, что насилие над детьми, агрессия и жестокость сегодня достаточно широко представлены во многих сферах жизни ребенка. Последствия насилия ведут к совершению противоправных действий и преступлениям, процент которых за последние годы растет.

Криминогенная ситуация в подростковой среде осложнилась (2021 г. – 1529, 2022 г. – 1735, 6 мес. 2023 г. – 844), допущен значительный рост (13,4 %) числа преступлений, совершенных несовершеннолетними.

"Несмотря на количественное снижение, показатель количества уголовных правонарушений в отношении детей также остается стабильно высоким (2021 г. – 2088, 2022 г. – 2005, 6 мес. 2023 г. - 1261). Кроме того, в 2022 году 719 несовершеннолетних стали жертвами преступлений против их половой неприкосновенности (2020 г. – 833, 2021 г. – 920)", - говорится в тексте.

При этом в сфере защиты детей от насилия отмечаются следующие системные проблемы, требующие решения:

недостаточная работа с неблагополучными семьями;

ослабление работы социального педагога ввиду его отсутствия во многих организациях образования;

отсутствие правовых требований к ведению медико-социального учета;

отсутствие алгоритма реагирования государственных органов на случаи детского насилия и комплекса мер по коррекции поведения потенциальных насильников;

не введена система ведения единого учета всех форм насилия в отношении детей заинтересованными государственными органами;

социальные педагоги и педагоги-психологи школ распределяются без учета численности детей в школах, большая загруженность данных специалистов значительно влияет на эффективность учебно-воспитательного процесса и уровень благополучия обучающихся в организации образования;

отсутствуют комплексные программы профилактики буллинга в организациях образования.

Суициды

Еще одной актуальной проблемой казахстанского общества является проблема аутоагрессивного поведения и суицидов среди детей и подростков.

Частота этого явления в детской среде в республике стабильно высокая: 2020 год – 144 факта (попытки – 307), 2021 год – 175 фактов (попытки – 373), 2022 год – 155 фактов (попытки – 309), 6 месяцев 2023 года – 95 фактов (попытки – 207).

Указывается, что в стране остро стоит проблема раннего выявления детей, склонных к совершению суицида, их психоэмоционального состояния и квалификации специалистов, работающих с ними.

Что предлагается

Как отмечают разработчики комплексного плана, важным решением для усиления воспитательного компонента обучения, комплексного обеспечения благополучия детей будет принятие рекомендаций по ведению воспитательной работы в организациях образования.

"Вместе с тем для решения проблемы снижения уровня насилия в отношении детей, суицида и обеспечения благополучия детей отдельного рассмотрения требует проблема родительства. Проведенный многоаспектный анализ показывает актуальность поддержки родителей в осуществлении ими родительских обязанностей", - указывается в документе.

В частности, для решения обозначенных проблем предлагается:

Разработка интерактивной карты рисков по вопросам защиты детей от насилия, превенции суицида и обеспечения их благополучия в разрезе регионов в рамках информационной системы "Национальная образовательная база данных".

Разработка и утверждение региональных программ на основе интерактивной карты для оказания экстренной помощи по методу "кризисного управления".

Повышение квалификации работников организаций образования по вопросам защиты детей от насилия, превенции суицида и обеспечение их прав и благополучия.

Разработка и утверждение методики по раннему выявлению и оказанию помощи несовершеннолетним, подвергшимся или ставшим свидетелями насилия, травли (буллинга), кибербуллинга.

Проведение национальной информационной кампании против насилия и буллинга в отношении детей.

Разработка и утверждение единых перечней опознавательных жестов, знаков, слов для детей, сигнализирующих об опасности с донесением до общества.

Также планируется разработать проект закона, направленный на:

Ужесточения ответственности работников организаций образования, здравоохранения, социальной защиты населения за несообщение о противоправных деяниях, совершенных несовершеннолетними или в отношении их;

Расширения полномочий сотрудников правоохранительных органов в части составления протокола об административных правонарушениях по статье 127-1 КОАП (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего);

введения пропускного режима в организациях образования;

закрепления понятия "внутришкольный учет".

Ожидаемые результаты

Как ожидается, реализация комплексного плана позволит:

снизить количество правонарушений среди несовершеннолетних на 5% ежегодно (2023 год – 1648 фактов, 2024 год – 1565 фактов, 2025 год – 1486 фактов);

снизить количество правонарушений, совершенных в отношении несовершеннолетних, на 5% ежегодно (2023 год – 1904 факта, 2024 год – 1808 фактов, 2025 год – 1717 фактов);

снизить количество суицидов и его попыток на 5% ежегодно (2023 год – 147 фактов, 2024 год – 139 фактов, 2025 год – 130 фактов, попытки: 2023 год – 293 факта, 2024 год – 278 фактов, 2025 год – 264 факта);

увеличить количество педагогов-психологов (2025 год – дополнительно 1000 чел.);

увеличить количество социальных педагогов (2025 год – дополнительно 2000 чел.);

увеличить доли педагогов, работающих в сфере охраны прав детей, охваченных повышением квалификации, ежегодно на 33,3 % (педагоги-психологи (8,5 тыс.), социальные педагоги (4,5 тыс.), заместители директоров по воспитательной работе, вожатые, классные руководители);

повысить уровень правовой защищенности детей (ежегодное социологическое исследование) на 3% ежегодно (2023 год – 90 %, 2024 год – 93 %, 2025 год – 96 %);

увеличить охват досугом детей до 100%;

100%-ный охват учащихся уроками "Личная безопасность".

Всего в реализации различных мер, предусмотренных комплексным планом, задействовано 14 центральных государственных органов и 20 местных исполнительных органов.

Детское население республики составляет 6,7 млн человек, из них более 3,7 млн школьников, более 2,5 млн детей дошкольного возраста, более 400 тысяч студентов организаций колледжей.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.