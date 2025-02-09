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Происшествия

Жилой комплекс загорелся на левом берегу Астаны

Пожар, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, пожарная служба, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2025 20:00 Фото: Zakon.kz
Пожар произошел 9 февраля в одном из жилых комплексов, расположенных на левом берегу Астаны, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в МЧС РК.

"В районе Нура огнеборцы тушат горение наружной обшивки одного из жилых комплексов по ул. Сыганак. Пожар локализован", – говорится в сообщении. 

Отмечается, что жители заблаговременно эвакуировались. На место пожара для обогрева жильцов была привлечена вахтовка. 

Позже стало известно, что пожар ликвидирован. 

Ранее сообщалось о другом происшествии. 9 февраля в Турксибском районе Алматы разгорелся пожар в отдельно стоящем складе ангарного типа. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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