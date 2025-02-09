Жилой комплекс загорелся на левом берегу Астаны
Фото: Zakon.kz
Пожар произошел 9 февраля в одном из жилых комплексов, расположенных на левом берегу Астаны, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщили в МЧС РК.
"В районе Нура огнеборцы тушат горение наружной обшивки одного из жилых комплексов по ул. Сыганак. Пожар локализован", – говорится в сообщении.
Отмечается, что жители заблаговременно эвакуировались. На место пожара для обогрева жильцов была привлечена вахтовка.
Позже стало известно, что пожар ликвидирован.
Ранее сообщалось о другом происшествии. 9 февраля в Турксибском районе Алматы разгорелся пожар в отдельно стоящем складе ангарного типа.
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