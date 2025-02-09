Жилой комплекс загорелся на левом берегу Астаны

Пожар произошел 9 февраля в одном из жилых комплексов, расположенных на левом берегу Астаны, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в МЧС РК.

"В районе Нура огнеборцы тушат горение наружной обшивки одного из жилых комплексов по ул. Сыганак. Пожар локализован", – говорится в сообщении.

Отмечается, что жители заблаговременно эвакуировались. На место пожара для обогрева жильцов была привлечена вахтовка.

Позже стало известно, что пожар ликвидирован.

Ранее сообщалось о другом происшествии. 9 февраля в Турксибском районе Алматы разгорелся пожар в отдельно стоящем складе ангарного типа.