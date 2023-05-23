Пропавшего в горах Алматы туриста из Австралии нашли мертвым

Спасатели РОСО нашли мертвым пропавшего в горах Алматы туриста из Австралии, сообщает Zakon.kz.

Тело было найдено возле первого водопада в ущелье Аюсай.

По предварительным данным, 21 мая гражданин Австралии, 1995 года рождения, ушел в горы в сторону Большого Алматинского ущелья.

Коллега пропавшего рассказала, что они прибыли в Алматы 20 мая утром в качестве туристов. В 7:00 22 мая они должны были улететь обратно. Но в аэропорт мужчина не приехал. В полицию о его пропаже заявил гражданин России, который жил в том же хостеле.

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На поиски туриста была отправлена оперативная группа спасателей Республиканского оперативно-спасательного отряда в количестве шести человек и одного кинологического расчета.

"В 23:40 приступили к поискам. В 2:40 сотрудники РОСО и полицейские поднялись до Космостанции, осмотрели склоны. Спустились вниз, осмотрели правую и левую сторону трубы. Искали на правой стороне озера, потерявшегося не обнаружили. На Большом Алматинском озере ночью была непогода, шел дождь, снег и дул сильный ветер", – сообщили в пресс-службе РОСО.

В 10:45 на БАО прибыла другая группа спасателей на пересменку в количестве десяти человек на одной единице техники и в 11:15 продолжила поиски с Космостанции.

Спасатели разделились на две группы: одна выдвинулась на поиски в сторону ущелья Аюсай, другая – в сторону ущелья Проходное. Поиски велись в течение дня при плохих погодных условиях: снег, дождь, туман.



В 15:48 руководитель спасательного подразделения РОСО МЧС Арыстанбаев Бауыржан передал информацию по спутниковой связи, что спасатели нашли тело пропавшего туриста около первого водопада в ущелье Аюсай.

Ранее стало известно, что австралийский турист пропал в горах Алматы. В его поисках участвовали сотрудники полиции, ДЧС и волонтеры. Позже полиция завела розыскное дело.