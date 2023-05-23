Смаилов предложил ускорить согласование халяль-сертификатов на мясо между Казахстаном и Катаром

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел переговоры с премьер-министром – министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бин Абдурахманом Аль Тани, сообщает Zakon.kz

По данным пресс-службы главы правительства, встреча важных политических фигур прошла на фоне третьего Катарского экономического форума в Дохе. Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. В частности, рассмотрены перспективы укрепления дальнейшего взаимодействия в сферах торговли, агропромышленного комплекса, привлечения инвестиций и гражданской авиации.

Премьер-министр отметил, что в последние годы наблюдается последовательное развитие двусторонних казахстанско-катарских отношений, чему способствовали активные контакты лидеров двух государств.

"Астана намерена поддерживать и укреплять высокий уровень взаимодействия с Дохой как в двустороннем, так и многостороннем форматах", – сказал он.

Смаилов подчеркнул, что одной из стратегических отраслей для экономики Казахстана является агропромышленный комплекс, который обладает огромным потенциалом для дальнейшего роста.

"В настоящее время большое количество казахстанских компаний – производителей мяса и мясной продукции, а также в целом пищевой продукции выражают заинтересованность в экспорте своих товаров на рынок Катара. В этой связи полагаю целесообразным ускорить процедуры по согласованию халяль-сертификатов между нашими странами", — подчеркнул Алихан Смаилов.

Кроме того, он обозначил рост интереса казахстанцев и катарцев к туристическим поездкам по обоим направлениям. В частности, этому способствовало увеличение числа прямых рейсов авиакомпании Qatar Airways в Алматы. В свою очередь казахстанская компания Fly Arystan также планирует начать регулярные полеты из Астаны в Доху к концу текущего года.

Со своей стороны шейх Мухаммед бин Абдурахман Аль Тани выразил готовность укреплять эффективное взаимодействие по всему спектру двустороннего сотрудничества.

Ранее сообщалось, что президент Касым-Жомарт Токаев передал через Смаилова пожелания эмиру Катара.