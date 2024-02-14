Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев призвал катарские компании к сотрудничеству

Токаев призвал катарские компании к сотрудничеству Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьер-министром – министром иностранных дел государства Катар шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани, сообщает Zakon.kz.

Глава государства поблагодарил премьер-министра Катара за оказанное гостеприимство. Он отметил, что высоко оценивает уровень отношений между Казахстаном и Катаром, и выразил уверенность в том, что достигнутые сегодня договоренности выведут партнерство на новый уровень.

"Я хотел бы выразить вам свою искреннюю признательность за участие в подготовке этого визита, который оказался действительно успешным. Был подписан пакет документов, которые придают мощный импульс нашим отношениям. Как я уже сказал Его Высочеству Эмиру Катара, мы подняли наши отношения на уровень стратегического партнерства между обеими странами. Я считаю, что это очень большое достижение. Я рад видеть этот результат, но в то же время мы не должны успокаиваться, нам нужно идти вперед и исследовать новые возможности нашего взаимного сотрудничества", – сказал лидер нашей страны.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что экономические связи должны стать главной движущей силой совместных усилий.

Премьер-министр Катара поблагодарил президента Казахстана за визит и отметил заметную активизацию двусторонних отношений между странами в последние годы

"Я считаю, что прогресс, которого мы достигли за последние годы, был значительным и беспрецедентным. Как вы уже сказали, мы не должны воспринимать это как данность. Следует продолжать работать для достижения еще большего прогресса. Я очень рад, что отношения между нашими странами перешли в категорию стратегического партнерства. Мы считаем, что у наших двух стран большой потенциал", – сказал шейх Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани.

Президент Казахстана призвал правительства двух стран сосредоточиться на четкой экономической повестке для обеспечения положительной динамики торговли.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что возлагает большие надежды на развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как Средний коридор. Он отметил, что уделяет приоритетное внимание расширению доступа к крупным рынкам Залива и изучению новых транзитных маршрутов. Глава нашего государства призвал катарские компании к сотрудничеству в развитии крупных инфраструктурных проектов в Казахстане.

На переговорах также были обсуждены вопросы сотрудничества в сельском хозяйстве, цифровизации и энергетике.

Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Катар вечером 13 февраля 2024 года. В международном аэропорту "Хамад" в Дохе президента Казахстана встретил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

Читайте также

Строительство гидроэлектростанции и заводов на Кашагане. О чем еще говорил Токаев в Катаре
Строительство гидроэлектростанции и заводов на Кашагане. О чем еще говорил Токаев в Катаре
"Землетрясение" в Сатпаеве, слив данных студенток-девственниц, эфтаназия для животных – итоги 14 февраля
"Землетрясение" в Сатпаеве, слив данных студенток-девственниц, эфтаназия для животных – итоги 14 февраля
Диана Абдуллаева
Токаев Касым-Жомарт Казахстан Катар
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Список студенток-девственниц обнародовали в алматинском вузе, виновных накажут
Список студенток-девственниц обнародовали в алматинском вузе: виновных накажут
Будут ли в школах Казахстана вводить масочный режим
Будут ли в школах Казахстана вводить масочный режим
раздача товаров бесплатно
Перестать раздавать бесплатные товары и еду попросили предпринимателей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: