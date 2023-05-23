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В МИД РК высказались об отказе согласовать Гайдая на пост посла Украины

В МИД РК высказались об отказе согласовать Гайдая на пост посла Украины Фото: МИД РК
В Министерстве иностранных дел РК высказались об отказе согласовать Сергея Гайдая на пост посла Украины, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, согласно международной практике и Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года, согласование назначения послов сторонами осуществляется в закрытом режиме, так как принимающая сторона может отказать в согласовании представленной кандидатуры без объяснения причин. Данное решение нельзя расценивать как недружественный акт.

"Учитывая конфиденциальный характер указанной процедуры, мы не вправе комментировать информацию, которая была опубликована со ссылкой на неназванные источники. В целом, казахстанская сторона сохраняет приверженность развитию многоплановых дружественных казахстанско-украинских отношений", – рассказали в МИД РК. 

Ранее в украинском СМИ "Зеркало Недели" появилась информация, что Казахстан отказался выдавать согласие на принятие лица в качестве главы дипломатического представительства бывшему начальнику Луганской областной военной администрации Сергею Гайдаю. 

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