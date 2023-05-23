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Два человека пострадали во время пожара в столичной новостройке

дым, спасатели, дом Фото: скриншот видео
В результате пожара, произошедшего в строящемся жилом доме в Астане, пострадали два работника новостройки, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДЧС города, первую помощь пострадавшим оказала бригада "103".

"Один из пострадавших мужчина, 1991 г.р. получил ожог руки 2%, второй мужчина, 1992 г.р. получил ожог лица 1%. После осмотра пострадавшие отказались от госпитализации", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на левом берегу Астаны в одной из новостроек начался крупный пожар.

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