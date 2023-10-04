Крупный пожар тушат в столичной новостройке

В Астане на втором этаже строящегося здания произошел крупный пожар – загорелись строительные материалы, сообщает Zakon.kz.

Фотографии с клубами дыма астанчане начали рассылать в социальных сетях.

Фото: Telegram/myastanacity

Также в Telegram-канале myastanacity опубликовали фотографии с места пожара.

Фото: Telegram/myastanacity

Фото: Telegram/myastanacity

Фото: Telegram/myastanacity

"4 октября в 15:08 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о том, что в районе Есиль на пересечении ул. Хусейн бен Талал и пр. Мангилик Ел виден дым с новостройки", – рассказали в пресс-службе ДЧС Астаны.

По прибытию огнеборцев установлено, что на втором этаже строящегося здания горят строительные материалы на предварительной площади 200 кв. м.

"По предварительным данным, жертв и пострадавших нет". Пресс-служба ДЧС Астаны

На месте над ликвидацией возгорания работают 20 человек личного состава и четыре единицы техники ДЧС Астаны.

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