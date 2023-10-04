Крупный пожар тушат в столичной новостройке
Фотографии с клубами дыма астанчане начали рассылать в социальных сетях.
Фото: Telegram/myastanacity
Также в Telegram-канале myastanacity опубликовали фотографии с места пожара.
Фото: Telegram/myastanacity
Фото: Telegram/myastanacity
Фото: Telegram/myastanacity
"4 октября в 15:08 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о том, что в районе Есиль на пересечении ул. Хусейн бен Талал и пр. Мангилик Ел виден дым с новостройки", – рассказали в пресс-службе ДЧС Астаны.
По прибытию огнеборцев установлено, что на втором этаже строящегося здания горят строительные материалы на предварительной площади 200 кв. м.
"По предварительным данным, жертв и пострадавших нет".Пресс-служба ДЧС Астаны
На месте над ликвидацией возгорания работают 20 человек личного состава и четыре единицы техники ДЧС Астаны.
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