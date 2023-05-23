Дреды, тату и яркие волосы: как правильно подобрать вечерний образ

Молодые люди не боятся экспериментировать с внешностью. Меняют стили, перекрашивая волосы во всевозможные оттенки. Некоторые идут дальше – набивают тату, плетут дреды и делают тоннели в ушах. Zakon.kz обсудил со стилистами, какой вечерний образ подойдет к таким смелым решениям.

Как рассказала казахстанский стилист Лара Куликова, если у девушки необычный цвет волос, его оттенок непременно нужно учитывать при выборе цвета одежды.

"Наряд должен подходить по цвету к волосам. Яркие оттенки отлично сочетаются с яркими цветами в одежде. Соответственно, и нежные оттенки хорошо смотрятся с нежной расцветкой ткани. Стоит подобрать цвет одежды схожий или в одной цветовой гамме с цветом волос. Если не удается совместить цвет волос и одежды, наденьте наряд нейтральной цветовой гаммы – белый, бежевый, светло-серый лук, если светлый оттенок волос. Темные оттенки – черный, темно-серый – с темными и яркими волосами". Лара Куликова

А вот пирсинг и тоннели можно поддержать металлическими деталями в одежде. Например, различные цепи, шипы на одежде и обуви отлично будут сочетаться с пирсингом.

Фото: pexels

"Можно поддержать образ и одеться в стиле панк: черный цвет, грубые ботинки, цепи, кожаные пояса или корсет. Либо добавить один элемент в этом стиле к романтичному платью – например, чокер". Лара Куликова

По мнению стилиста, также можно обыграть дреды, косички и необычные стрижки. Цветные элементы так же поддерживаем цветом одежды.

Фото: pexels

Кроме того, эксперт моды советует придерживаться стилистики панк, гранж, а также готики.

"Но рекомендую сильно не перегружать образ, а выбрать один из элементов стиля. Например, надеть или грубые ботинки, или корсет, выбрать цепи или использовать украшение чокер. Так как дреды и косички уже довольно активная часть образа". Лара Куликова

Здесь можно вспомнить идею для нетривиального образа из сериала "Уэнсдей". Комедийный хоррор вышел в конце прошлого года и захлестнул мир своей популярностью. Дамские сердца покорило выразительное платье главной героини из черного тюля, тем самым возродив интерес к стилям готика и гранж.

Фото: instagram/shopluu

Татуировки, как отмечает стилист, давно стали привычной частью идентичности человека. Это уже норма для большинства людей, поэтому, не надо пытаться как-то по-особенному одеться в торжественный день. Но, тем не менее, есть несколько правил.

"Если татуировки небольшие, то надеваем обычное платье. А если татуировка очень большая и броская, то, чтобы не усложнять образ, предлагаю упростить его платьем простого кроя и нейтрального цвета, например, черного или белого". Лара Куликова





В свою очередь казахстанский стилист, блогер, телевизионный стилист Мира Берген подчеркнула, что в первую очередь нужно полагаться на свою фантазию и собственное желание, настроение. При этом дала несколько советов, как подобрать лук к креативной внешности.

"Стоит отметить, что в нашу повседневную жизнь давно вошли брючные костюмы, которые давно перестали быть формой исключительного офисного дня. Актуальны они и в вечернем образе. Костюмы можно носить и с каблуками, и с кедами, что делает их максимально экологичными. К примеру, сегодня вы его надели с каблуками и с блестящим топом, а завтра сочетаете с кроссовками и футболкой, чтобы отправиться на занятия в университет". Мира Берген

Специалист подчеркнула, что если модница считает, что платье в стиле baby doll - это не ее стиль, стоит присмотреться к вариантам брючных костюмов, которых сейчас масса.

"Чтобы выглядеть нарядно, выбирай костюм яркого цвета либо необычной фактуры, и самое главное, не забудь использовать аксессуары. Хотя даже простой костюм можно превратить в вечерний, если дать полет своей фантазии". Мира Берген

Фото: pexels

С платьями тоже не все так однозначно, добавила стилист. Но в этом сезоне можно взять за идею платье-пиджак. Как считает эксперт по моде, это всегда смотрится дерзко.

"Тут тоже ограничения только в фантазии и в способностях швей в ателье. Чаще всего необычные модели из глянцевых журналов и Сети тяжело найти в наших магазинах. Но можно взять оттуда идею и придумать, как ее осуществить из представленного ассортимента. Также можно видоизменить готовую вещь своими руками, поменяв рукава на пиджаке. Или пришить на вещь перья, украсить стразами. Идей миллион, найдите подходящую именно вам". Мира Берген

Фото: instagram/blaireadiebee/, instagram/namelazz/, instagram/ninasandbech

При выборе наряда в текущем сезоне стилист советует обратить внимание на тренды. Например, актуальны большие цветы на одежде или в виде украшения.

"Крупные цветы добавят не только стиля, но и женственности в образе. Еще в этом году стала очень трендовой прозрачная одежда. Конечно не полностью, а с прозрачными элементами. Кроме того, с появлением нейросети стал трендовым стиль неофутуризма: неоновые цвета, светоотражающие фактуры, объемные вещи с нестандартными пропорциями, белый и серебристый цвета, очки-маски и тому подобное". Мира Берген

Фото: instagram/storm_la

Стоит помнить, что образ девушки должен формироваться из личного мироощущения. Ведь необходимо ориентироваться на то, к какому случаю подразумевается наряд, и какой она сама себя видит.