Небо меняется: три планеты образовали мистический союз у Солнца
Известный астролог Богдан Глоба предупреждает: такое зрелище повторится нескоро, к тому же его энергетика способна повлиять на судьбы людей.
Хотя увидеть конфигурацию невооруженным глазом невозможно – яркий свет Солнца скрывает планеты от наблюдателей с Земли – астролог утверждает, что их расположение несет мощный символический заряд.
"Меркурий помогает принимать верные решения, Венера – осознавать истинные желания и ценности, а Марс дарит энергию и решимость действовать", – уточнил специалист в разговоре с изданием "Стерлеград".
Глоба далее подчеркивает: влияние этого редкого "парада планет" сохранится до конца недели.
"Любые попытки форсировать события будут напрасны – все перемены, начавшиеся под знаком сближения, принесут успех лишь в долгосрочной перспективе", – подытожил он.
