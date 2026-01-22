Небо меняется: три планеты образовали мистический союз у Солнца

Сегодня, 22 января 2026 года, на небе разворачивается редкое и почти мистическое астрономическое явление – Меркурий, Венера и Марс сближаются так близко к Солнцу, что формируют почти идеальный ромб, сообщает Zakon.kz.

Известный астролог Богдан Глоба предупреждает: такое зрелище повторится нескоро, к тому же его энергетика способна повлиять на судьбы людей.

Хотя увидеть конфигурацию невооруженным глазом невозможно – яркий свет Солнца скрывает планеты от наблюдателей с Земли – астролог утверждает, что их расположение несет мощный символический заряд.

"Меркурий помогает принимать верные решения, Венера – осознавать истинные желания и ценности, а Марс дарит энергию и решимость действовать", – уточнил специалист в разговоре с изданием "Стерлеград".

Глоба далее подчеркивает: влияние этого редкого "парада планет" сохранится до конца недели.

"Любые попытки форсировать события будут напрасны – все перемены, начавшиеся под знаком сближения, принесут успех лишь в долгосрочной перспективе", – подытожил он.

