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Пьяный дебош в российском баре устроил солист группы "Звери"

дебош в баре Фото: Instagram/ romanbilyk
Солист группы "Звери" Роман Билык устроил пьяный дебош в самарском баре, сообщает Zakon.kz.

Как пишет RT, артист сцепился с неизвестным мужчиной в заведении, бросался стульями, нецензурно выражался и предлагал выйти на улицу разобраться. Инцидент сняли на видео.


По словам очевидцев, музыканта вывели из бара насильно. Сегодня у группы запланировано выступление в городе, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что российского актерв Алексея Панина объявили в международный розыск.

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