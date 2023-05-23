Пьяный дебош в российском баре устроил солист группы "Звери"

Солист группы "Звери" Роман Билык устроил пьяный дебош в самарском баре, сообщает Zakon.kz.

Как пишет RT, артист сцепился с неизвестным мужчиной в заведении, бросался стульями, нецензурно выражался и предлагал выйти на улицу разобраться. Инцидент сняли на видео.





По словам очевидцев, музыканта вывели из бара насильно. Сегодня у группы запланировано выступление в городе, отмечает издание.

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