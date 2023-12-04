Пьяный астанчанин устроил драку в офисе

В Астане мужчину арестовали за пьяный дебош в офисе, сообщает Zakon.kz.

Днем в полицию поступило сообщение о том, что в офисе скандалит пьяный мужчина.

"Прибывшие по вызову полицейские района Алматы установили, что скандалил 30-летний мужчина, который ранее работал в офисе, и является близким родственником владельцев. Находясь в состоянии опьянения, мужчина повредил ноутбук и устроил драку с работниками", – говорится в сообщении.

В отношении мужчины составили административный материал и направили в специализированный межрайонный административный суд.

Решением суда скандалиста арестовали на 10 суток.

Ранее в столице словесная перепалка переросла в драку.