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Жительница Шымкента напала на сотрудницу авиакомпании из-за переноса рейса

аэропорт Фото: pixabay
Жительница Шымкента напала на сотрудницу Air Astana из-за того, что авиакомпания перенесла рейс, сообщает Zakon.kz.

В линейное отделение полиции Шымкента с заявлением обратилась 22-летняя представительница авиакомпании Air Astana с просьбой принять меры в отношении пассажирки авиарейса сообщением Шымкент – Алматы.

"Заявитель пояснила, что женщина вела себя агрессивно в связи с задержкой и переносом рейса, выражалась в ее адрес нецензурной бранью. После выяснения обстоятельств транспортные полицейские установили 43-летнюю жительницу Шымкента, которая во время конфликта нанесла супервайзеру телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей правой кисти", – сообщили в полиции.

В отношении женщины составили два административных протокола по ст. 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство" и ст.73-1 КоАП РК "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Административные дела направлены в специализированный межрайонный административный суд Шымкента для принятия процессуального решения.

В полиции напомнили, что за умышленное причинение легкого вреда здоровью предусматривается штраф в 15 МРП, либо арест на срок до 15 суток. Мелкое хулиганство влечет штраф в размере 20 МРП, либо административный арест до 15 суток.

Ранее сообщалось, что пассажир заявил о бомбе на борту самолета в Астане.

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