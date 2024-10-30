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Молния попала в самолет: авиакомпания объяснила задержку рейса Шымкент – Алматы

Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 19:03 Фото: Zakon.kz
30 октября рейс KC972 Шымкент – Алматы авиакомпании Air Astana был задержан из-за технических неполадок. В пресс-службе авиакомпании раскрыли подробности инцидента, сообщает Zakon.kz.

Ранее в социальных сетях появилась информация о задержке рейса KC972 Шымкент – Алматы из-за якобы попадания молнии в самолет FlyArystan, авиаперевозчик опроверг нам эту информацию.

По информации пресс-службы ведомства, воздушное судно авиакомпании Air Astana, запланированное сегодня, 30 октября, к выполнению рейса КС971 по маршруту Алматы – Шымкент, было заменено по технической причине (неисправность в системе индикации уровня топлива левого бака) на воздушное судно FlyArystan.

"В связи с чем произошла задержка обратного рейса KC972 Шымкент – Алматы", – уточнили в авиакомпании.

27 октября аэропорт Павлодара объявил об открытии регулярных авиарейсов в Астану.

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Алматы Шымкент Air Astana Fly Arystan 2024 год Авиарейсы
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