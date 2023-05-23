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Аэропорт Актау не будет работать до 26 мая

Аэропорт Актау не будет работать до 26 мая Фото: pixabay
Аэропорт Актау закроют на два дня из-за ремонта взлетно-посадочной полосы, сообщает Zakon.kz.
"Информируем вас о закрытии аэропорта в Актау на ремонтные работы взлетно-посадочной полосы 24, 25 мая с 10:00 до 20:00. Актуальная информация о времени вылета отправляется пассажирам на номера, указанные при бронировании, – говорится в сообщении FlyArystan.

Компания отмечает, что поддерживает аэропорт Актау в стремлении обеспечить безопасность полетов, и одновременно сожалеет, что позднее уведомление повлияло на планы пассажиров.

Ранее сообщалось, что жительница Шымкента напала на сотрудницу авиакомпании из-за переноса рейса.

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