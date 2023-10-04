Аэропорт Астаны закроют на ремонт

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев в Астане закроют на ремонт взлетно-посадочной полосы. Ремонт будет продолжаться три дня, но не круглосуточно, а по четыре часа в день, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили 4 октября 2023 года в пресс-службе лоукостера FlyArystan.

"Ремонтные работы в аэропорту будут проводиться в следующие даты: 11 октября, 16 октября и 18 октября 2023 года в период с 13:20 до 17:20 по местному времени", – сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что с 1 октября 2023 года в столичном аэропорту изменилась стоимость парковки.

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Как отметили в пресс-службе воздушной гавани, это связано с загруженностью.

Кроме того, с 8 по 10 октября Международный аэропорт имени Маншук Маметовой в Уральске закрывают на ремонт рулежной дорожки. Данные мероприятия проводятся для обеспечения безопасности полетов: это вынужденная мера.