Руководящих чиновников в Костанае обвинили в незаконном лишении человека свободы

Уголовное дело в отношении сразу нескольких должностных лиц рассмотрели в Костанайском суде, сообщает Zakon.kz.

На скамье подсудимых руководитель отдела "Управление координации и занятости и социальных программ акимата Костанайской области", директор КГУ "Пешковский центр оказания специальных социальных услуг", а также руководитель столичного частного пансионата "Забота".

Их обвиняли в незаконном лишение человека свободы и превышении должностных полномочий.

"Согласно материалам дела, в период с 08.12.2021 года по 05.04.2022 года все трое используя материальную и иную зависимость потерпевшей М-вой., страдающей психическим расстройством, незаконно перевезли последнюю в целях эксплуатации из КГУ "Пешковский центр оказания специальных социальных услуг", расположенного в с. Пешковка Федоровского района Костанайской области, в г. Астана, где эксплуатировали ее в частном пансионате "Забота" в качестве бесплатной рабочей силы", – говорится в сообщении суда.

Отмечается, что вину подсудимые полностью не признали. В итоге руководитель отдела координации занятости получила 8 лет тюрьмы. Директор пешковскогшо центра 6 и 7 месяцев. И руководителя частного пансионата приговорили к шести годам условно.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Костанае начался суд над Асхатом Жакашевым, бывшим директором Басаманского лесхоза, где в сентябре 2022 года пожар уничтожил более 40 тыс. гектаров леса.