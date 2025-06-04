Назван скрытый симптом рака
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Российский врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев объяснил, когда вздутие живота может сигнализировать о серьезном заболевании, сообщает Zakon.kz.
В беседе с Москва 24 4 июня 2025 года специалист рассказал, что вздутие живота является неспецифическим симптомом, который появляется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
"Например, это признак дисбактериоза, когда нарушается микробиота кишечника. Также вздутие может быть при гастритах, колитах и других воспалительных заболеваниях. Для них характерно нарушение пищеварения и другой "букет" симптомов. Более того, вздутие может сигнализировать и об опухоли кишечника. Во время онкологии чаще всего нарушается перистальтика органа, сужается его просвет, что и приводит к вздутию", – перечислил Евгений Арзамасцев.
Как предупредил врач, в случае возникновения вздутия живота нужно обращать внимание на сопутствующие признаки.
Например, боли, рези и изменение стула. Все это является причиной обращения к специалисту, заключил Арзамасцев.
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