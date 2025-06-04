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Назван скрытый симптом рака

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 12:36 Фото: freepik
Российский врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев объяснил, когда вздутие живота может сигнализировать о серьезном заболевании, сообщает Zakon.kz.

В беседе с Москва 24 4 июня 2025 года специалист рассказал, что вздутие живота является неспецифическим симптомом, который появляется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

"Например, это признак дисбактериоза, когда нарушается микробиота кишечника. Также вздутие может быть при гастритах, колитах и других воспалительных заболеваниях. Для них характерно нарушение пищеварения и другой "букет" симптомов. Более того, вздутие может сигнализировать и об опухоли кишечника. Во время онкологии чаще всего нарушается перистальтика органа, сужается его просвет, что и приводит к вздутию", – перечислил Евгений Арзамасцев.

Как предупредил врач, в случае возникновения вздутия живота нужно обращать внимание на сопутствующие признаки.

Например, боли, рези и изменение стула. Все это является причиной обращения к специалисту, заключил Арзамасцев.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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