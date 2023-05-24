Как расхламиться и привести балкон в порядок, рассказала эксперт
Эксперт по расхламлению Маруся Рябова в беседе с Life.ru призвала перестать использовать балкон в качестве кладовки. Вместо этого его можно превратить в рабочий кабинет, место для отдыха или в игровую зону для детей.
Не стоит паниковать и пугаться, что вам предстоит недельная работа. На самом деле всё можно довольно легко и быстро организовать, следуя лишь нескольким правилам. Например:
- вынести абсолютно всё, сделав пространство пустым
- вымыть все поверхности
- определить, что из вещей действительно стоит хранить дома, а чему нужно найти иное место
- оформить уголок для отдыха или рабочее место
- организовать правильную систему хранения, чтобы было и куда вещи сложить, и где попить чай.
И далее - организация правильной системы хранения вещей, а также оборудование пространства для чтения, игр или работы. Для этого потребуются лавочка с выдвижными ящиками или стеллаж с закрытыми полками или шкафы.
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