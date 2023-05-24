Как расхламиться и привести балкон в порядок, рассказала эксперт

Профессиональный организатор пространства дала несколько дельных советов как убрать ненужные вещи с балкона и сделать из него уютный уголок, сообщает Zakon.kz

Эксперт по расхламлению Маруся Рябова в беседе с Life.ru призвала перестать использовать балкон в качестве кладовки. Вместо этого его можно превратить в рабочий кабинет, место для отдыха или в игровую зону для детей.

Не стоит паниковать и пугаться, что вам предстоит недельная работа. На самом деле всё можно довольно легко и быстро организовать, следуя лишь нескольким правилам. Например:

вынести абсолютно всё, сделав пространство пустым

вымыть все поверхности

определить, что из вещей действительно стоит хранить дома, а чему нужно найти иное место

оформить уголок для отдыха или рабочее место

организовать правильную систему хранения, чтобы было и куда вещи сложить, и где попить чай.

И далее - организация правильной системы хранения вещей, а также оборудование пространства для чтения, игр или работы. Для этого потребуются лавочка с выдвижными ящиками или стеллаж с закрытыми полками или шкафы.

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