Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Как снизить расход заряда смартфона, рассказал эксперт

низкий заряд батареи телефона Фото: freepik
Никита Мокеев, эксперт в IT-технологиях, дал несколько советов, как снизить расход заряда смартфона, сообщает Zakon.kz.

Обычно с течением времени батареи в смартфонах начинают быстрее разряжаться. Этого можно избежать, отключив некоторые функции, пишет ferra.ru.

Простые советы могут помочь в увеличении срока службы аккумулятора смартфона.

По его словам, можно сэкономить до 10% заряда в день, отключив функции, которые не являются обязательными. Например, не самую полезную функцию – автозапуск приложений при включении телефона. Эти приложения автоматически запускаются, обновляют данные, что ведет к излишнему потреблению энергии.

Также постоянный поиск точек доступа к Wi-Fi может значительно снизить заряд батареи. Эксперт рекомендует отключить настройку, которая активно ищет Wi-Fi и постоянно взаимодействует с беспроводным модулем связи.

Виброотклик при нажатиях на кнопки также может повысить энергопотребление.

При значительном износе батареи рекомендуется использовать режим экономии заряда, который отключает неиспользуемые фоновые активности.

Читайте также

дождь в Алматы, октябрьская погода
Дождь на Покров: народные приметы на 14 октября
осенняя листва
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
Специалисты рассказали, где и как не следует хранить куриные яйца
Специалисты рассказали, где и как не следует хранить куриные яйца
Родион Снегирёв
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой
Правила обмена валюты изменили в Казахстане
Казахстанцы смогут устраиваться на работу без справок
Казахстанцы смогут устраиваться на работу без справок
Правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов изменили в Казахстане
В правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов внесли изменения
Интернет от Илона Маска появился в Казахстане
Интернет от Илона Маска появился в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления