Как снизить расход заряда смартфона, рассказал эксперт
Обычно с течением времени батареи в смартфонах начинают быстрее разряжаться. Этого можно избежать, отключив некоторые функции, пишет ferra.ru.
Простые советы могут помочь в увеличении срока службы аккумулятора смартфона.
По его словам, можно сэкономить до 10% заряда в день, отключив функции, которые не являются обязательными. Например, не самую полезную функцию – автозапуск приложений при включении телефона. Эти приложения автоматически запускаются, обновляют данные, что ведет к излишнему потреблению энергии.
Также постоянный поиск точек доступа к Wi-Fi может значительно снизить заряд батареи. Эксперт рекомендует отключить настройку, которая активно ищет Wi-Fi и постоянно взаимодействует с беспроводным модулем связи.
Виброотклик при нажатиях на кнопки также может повысить энергопотребление.
При значительном износе батареи рекомендуется использовать режим экономии заряда, который отключает неиспользуемые фоновые активности.