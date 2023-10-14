Как снизить расход заряда смартфона, рассказал эксперт

Никита Мокеев, эксперт в IT-технологиях, дал несколько советов, как снизить расход заряда смартфона, сообщает Zakon.kz.

Обычно с течением времени батареи в смартфонах начинают быстрее разряжаться. Этого можно избежать, отключив некоторые функции, пишет ferra.ru.

Простые советы могут помочь в увеличении срока службы аккумулятора смартфона.

По его словам, можно сэкономить до 10% заряда в день, отключив функции, которые не являются обязательными. Например, не самую полезную функцию – автозапуск приложений при включении телефона. Эти приложения автоматически запускаются, обновляют данные, что ведет к излишнему потреблению энергии.

Также постоянный поиск точек доступа к Wi-Fi может значительно снизить заряд батареи. Эксперт рекомендует отключить настройку, которая активно ищет Wi-Fi и постоянно взаимодействует с беспроводным модулем связи.

Виброотклик при нажатиях на кнопки также может повысить энергопотребление.

При значительном износе батареи рекомендуется использовать режим экономии заряда, который отключает неиспользуемые фоновые активности.