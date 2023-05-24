ЧМ-2023 по хоккею: определились участники и пары плей-офф
Фото: iihf.com
Стали известны четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею 2023 года, сообщает Zakon.kz
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По информации Sports.kz от групп А в плей-офф вышли США, Швеция, Финляндия и Германия, соответственно от В там оказались Швейцария, Канада, Чехия и Латвия.
Пары выглядят следующим образом:
- Швейцария — Германия
- США — Чехия
- Канада — Финляндия
- Швеция — Латвия.
Все матчи данной стадии пройдут 25 мая, начало в 19:20 и 23:20 по времени Астаны.
Как сообщали ранее, сборная Казахстана на турнире заняла шестое место в группе В и 11-е среди всех участников.
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