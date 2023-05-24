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ЧМ-2023 по хоккею: определились участники и пары плей-офф

ЧМ-2023 по хоккею: определились участники и пары плей-офф Фото: iihf.com
Стали известны четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею 2023 года, сообщает Zakon.kz

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По информации Sports.kz от групп А в плей-офф вышли США, Швеция, Финляндия и Германия, соответственно от В там оказались Швейцария, Канада, Чехия и Латвия.

Пары выглядят следующим образом:

  • Швейцария — Германия
  • США — Чехия
  • Канада — Финляндия
  • Швеция — Латвия.

Все матчи данной стадии пройдут 25 мая, начало в 19:20 и 23:20 по времени Астаны.

Как сообщали ранее, сборная Казахстана на турнире заняла шестое место в группе В и 11-е среди всех участников.


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