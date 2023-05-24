Цены на социально значимые продукты будут устанавливать ежеквартально

Министерство торговли приказом от 17 мая 2023 года внесло изменения в "Правила установления пороговых значений розничных цен на социально значимые продовольственные товары и размера предельно допустимых розничных цен на них", сообщает Zakon.kz.

Пороговое значение розничных цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) представляет собой предел ограничения для цен, по которым такие товары должны продаваться на розничном рынке. Пороговые значения цен устанавливаются, чтобы обеспечить доступность жизненно необходимых продуктов для населения, в особенности для социально уязвимых групп, имеющих низкие доходы.

Согласно внесенным изменениям, теперь акиматы должны вносить в уполномоченный орган ежеквартально предложения по пороговым значениям розничных цен на СЗПТ на предстоящий квартал. Ранее это делалось всего раз в год.

Для определения пороговых значений розничных цен на СЗПТ уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней проводит макроэкономический анализ со дня предоставления акиматами предложений.

После получения соответствующего решения уполномоченного органа по итогам макроэкономического анализа устанавливаются пороговые значения розничных цен на СЗПТ на предстоящий квартал.

Размеры предельно допустимых розничных цен на СЗПТ утверждаются на уровне установленных пороговых значений розничных цен. Допускается их увеличение не более чем на 15% предельной торговой надбавки.

В целях обеспечения продовольственной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (наводнение, засуха, падеж скота и птицы, нашествие вредных насекомых, землетрясение и стихийные бедствия, производственные сбои, в том числе рост мировых цен на соответствующую продукцию, введение ограничительных мер на ввоз в Казахстан импортной продукции и непредвиденных сбоев в поставках, повлекшие за собой объективный рост цен в производстве и реализации товаров) акиматы могут устанавливать размер предельно допустимых розничных цен на СЗПТ без учета пороговых значений розничных цен.

Решение об установлении предельно допустимых розничных цен на СЗПТ утверждается постановлением акимата области, города республиканского значения, столицы на основе рекомендации Комиссии по утверждению размера предельно допустимых розничных цен на СЗПТ, реализуемые на территории соответствующего региона Казахстана, с указанием наименований продовольственных товаров, размеров предельно допустимых розничных цен на такие товары и сроков, на которые вводятся предельно допустимые розничные цены.

Расширен состав комиссии по утверждению размера предельно допустимых розничных цен на СЗПТ. В нее помимо представителей местных акиматов и маслихатов включили представителей субъектов внутренней торговли и отраслевых ассоциаций и союзов.

При утверждении размера предельно допустимых розничных цен на СЗПТ акиматы проводят мониторинг и анализ воздействия принятого решения на ценообразование данных товаров.

При наличии СЗПТ от нескольких производителей или оптовых поставщиков торговым организациям необходимо соблюдать размер установленных предельно допустимых розничных цен не менее чем на две позиции данного СЗПТ.

Приказ вводится в действие 3 июня 2023 года.