В США 45-летний мужчина использовал кровь своего сына для омоложения

Разработчик программного обеспечения Брайан Джонсон из Далласа, штат Техас, стремится к одной цели – снова иметь тело подростка. Ежегодно он тратит около 2 млн долларов для "уменьшения биологического возраста", сообщает Zakon.kz.

Состояние Джонсона оценивается примерно в 400 млн долларов. Он надеется разработать новый вид антивозрастного процесса, действующего "изнутри наружу".



Процесс включает в себя приведение всех его органов, включая кожу, мочевой пузырь, мозг, пенис, сердце и прямую кишку, в состояние 18-летнего подростка.

Он тратит огромные средства на самые современные медицинские тесты и процедуры, на экспертов, которые разрабатывают идеальный режим питания, сна и тренировок, чтобы поддерживать Брайана в идеальной форме, и на команду врачей, которые помогают ему в этом.

Процесс включает в себя час физических упражнений в день (с более высокоинтенсивными тренировками три раза в неделю), диету, состоящую ровно из 1977 калорий, сон в одно и то же время каждую ночь и прохождение всевозможных медицинских процедур.

В новую процедуру миллионер ввел своего 17-летнего сына Талмейджа. Он использует плазму из крови сына для переливания.

Обычно переливание плазмы проводится для лечения пациентов, страдающих такими заболеваниями, как болезни печени, недостаточная свертываемость крови или ожоги. Однако миллионер считает, что введение молодой плазмы сможет омолодить и его организм. Такая процедура стоит тысячи долларов.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов ранее предостерегало людей от использования плазмы для борьбы со старением, так как нет доказанной клинической пользы от этого процесса.

Биохимик из Национального медицинского центра "Город надежды" Чарльз Бреннер заявил, что такой процесс бездоказателен и относительно опасен.





"Мы не узнали достаточно, чтобы предположить, что это жизнеспособный метод омоложения человека". Чарльз Бреннер

Сам Брайан Джонсон планирует опубликовать результаты данных, полученных в ходе переливания плазмы, в ближайшие месяцы.

