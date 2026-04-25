Экс-королева красоты застрелена в Мексике: полиция изучает причастность свекрови

"Мисс Вселенную" из Мексики Каролину Флорес Гомес нашли убитой в собственной квартире. Девушка получила несколько огнестрельных ранений в голову, сообщает Zakon.kz.

В Мексике появилось шокирующее видео, на котором, предположительно, запечатлены последние минуты жизни 27-летней бывшей королевы красоты Каролины Флорес Гомес, сообщает New York Post.

🔴 Carolina Flores, ancienne Miss Teen Universe Baja California 2017, a été abattue par balle par sa belle-mère. " Qu’as-tu fait, maman ! ", lui a demandé son fils, et elle a répondu : " Rien, elle m’a énervée, tu es à moi " pic.twitter.com/Yp2Wn4oSNZ – 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) April 24, 2026

Инцидент произошел 15 апреля в элитном районе Поланко в Мехико. На кадрах видно, как женщина находится дома вместе со своей свекровью. Спустя несколько секунд за кадром раздаются выстрелы и крики.

По данным издания, главным подозреваемым следствие считает свекровь погибшей – Эрику Эрреру. На видео также попал момент после стрельбы: в комнату входит муж женщины с их ребенком на руках и, судя по записи, реагирует на происходящее довольно спокойно.

В опубликованном диалоге мужчина спрашивает, что произошло. Женщина отвечает, что "ничего", и утверждает, что невестка ее "разозлила". Также звучит фраза о ревности: свекровь говорит, что сын "принадлежит ей", а не жене.

#HILO | #Carolina Flores tenía 27 años y una vida que parecía ir en ascenso, desde Ensenada hasta concursos de belleza donde destacó como #MissTeen Baja California, su nombre volvió a sonar, pero ahora por una tragedia que estremeció Polanco. pic.twitter.com/YxUOkibnU1 — Corte Informativo (@CorteInforma) April 24, 2026

Полиция Мехико начала расследование. Свекровь названа основной подозреваемой, однако официальные обвинения на момент публикации не предъявлены.

Отдельные вопросы у следствия вызывает то, что о случившемся сообщили не сразу. По словам матери погибшей, ее зять мог затянуть с обращением в полицию, опасаясь за судьбу их ребенка.

