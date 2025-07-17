В Турции раскопали 6000-летний храм с ритуальным "каналом крови"

Во время раскопок в деревне Тадым на востоке Турции археологи нашли храм возрастом около 6 тыс. лет. Этот памятник, относящийся к позднему энеолиту и раннему бронзовому веку, считается одним из самых ранних примеров ритуальной архитектуры в бассейне верхнего Евфрата, сообщает Zakon.kz.

По информации Arkeonews, исследовательские работы ведут на крупном археологическом кургане высотой около 35 метров и площадью 210 на 160 метров. Исследователи полагают, что это место играло ключевую роль религиозного и поселенческого центра для древних общин региона.

Обнаруженный храмовый комплекс имеет уникальные элементы: ритуальный "канал крови", в котором нашли останки людей и животных, а также алтарный камень со следами ножей, использовавшихся для подношений божествам.

Фото: İsmail Şen / Anadolu Agency (AA)

Кроме того, археологи выявили четыре подиума, вероятно, предназначенные для обетных даров, священный очаг и множество церемониальных и бытовых предметов. Среди артефактов – гончарные изделия, печатные штампы для сельскохозяйственных сделок, наконечники стрел, инструменты повседневного быта, а также фигурки идолов, выполненные из камня, глины и кости.

Руководитель раскопок Эргюн Демир подчеркнул, что архитектура храма включает бутовый фундамент и стены из сырцового кирпича для обеспечения устойчивости к природным катаклизмам и внешним угрозам. Компактное расположение построек свидетельствует о ранних формах городского планирования и коллективного проживания.

"Этот период знаменует важный этап в развитии организованных поселений региона. Находки из Тадыма демонстрируют не только религиозные традиции, но и ранние признаки социальной структуры и экономической активности", – заключил Демир.

Ранее в Баянаульском районе Павлодарской области Казахстана археологи Маргулан университета обнаружили два редких бронзовых ножа, предположительно принадлежавших сакским кочевникам.