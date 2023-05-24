Депутат раскритиковал название законопроекта по незаконно приобретенным активам

24 мая депутат Мажилиса Ермурат Бапи раскритиковал название законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов", сообщает Zakon.kz.

Во время принятия в работу законопроекта депутат отметил, что слово "приобретенные" нужно заменить на "выведенные".

"Есть оффшоры по выведенным капиталам, и здесь как раз незаконно приобретенные активы. А Токаев 26 ноября дал поручение правительству и тогда говорил о возврате незаконно выведенных активов, а здесь написано – приобретенных активов. Они же узаконили и потом купили, и получается теперь впредь название законопроекта надо расширить, масштабировать, поскольку здесь должно быть "О возврате незаконно выведенных активов". И здесь по поручению главы государства еще раз надо. Я думаю, был саботаж своего рода заинтересованных лиц. Если будем подходить к законопроектам вот так, то мы провалим политику президента. Поэтому учтите мое мнение". Ермурат Бапи

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов ответил, что законопроект будут еще рассматривать на заседаниях рабочих групп, тогда депутат сможет дать свои предложения.

24 мая Мажилис Парламента Республики Казахстан принял в работу проект закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов".

