Пункты пропуска на границе Казахстана и Узбекистана перевели на усиленный режим работы

В пресс-службе КГД МФ РК рассказали, что пункты пропуска на границе Казахстана с Узбекистаном перевели на усиленный режим работы, сообщает Zakon.kz.

23 мая прошло оперативное совещание рабочей группы с уполномоченными госорганами сопредельного государства. Стороны приняли комплекс соответствующих мер по оперативному решению проблемных аспектов по скоплению на границе.

"В частности, осуществлено перераспределение потоков транспорта (значительный объем направлен на реконструированный пункт пропуска "Б. Конысбаева"). Пункты пропуска переведены на усиленный режим работы, дополнительно укомплектован штат таможенных постов для ускоренного проведения контрольных операций по прохождению автомашин через границу. Главное диспетчерское управление КГД перешло на круглосуточный режим работы для выпуска грузов", – говорится в сообщении.

Рабочая группа в ближайшие дни проинспектирует работу всех пунктов пропуска с обеих сторон.

С мая традиционно увеличился ввоз плодоовощной продукции в Казахстан из Узбекистана (в том числе следующих транзитом в Россию) в связи с сезонным периодом.

На сегодняшний день тремя таможенными постами ДГД по Туркестанской области принимаются в среднем 900-1000 грузовых автомашин в сутки ("Б. Конысбаева" – 500 фур, "Казыгурт" – 200, "Атамекен" – 200).

Как отметили в ведомстве, пост "Капланбек" в Казахстане и сопредельный пост Узбекистана полностью закрыт на период строительства.

Ранее стало известно, что сотни фур застряли на границе Казахстана и Узбекистана. Водители сутками стоят в очереди.