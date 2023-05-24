Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сильный пожар в Абайской области: угрозу для населенных пунктов сняли

Сильный пожар в Абайской области: угрозу для населенных пунктов сняли Фото: МЧС РК
24 мая первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр провел заседание Оперативного республиканского штаба на базе МЧС по тушению природного пожара в Бородулихинском районе Абайской области, сообщает Zakon.kz.

В ходе заседания заслушан доклад акима области Нурлана Уранхаева, о текущей обстановке рассказал первый вице-министр по ЧС генерал-майор Ибрагим Кульшимбаев, с места пожара доложил вице-министр по ЧС генерал-майор Марат Кульдиков.

По состоянию на 09:00 24 мая в тушении пожара задействованы 434 человека личного состава и 109 единиц техники, два вертолета и пожарный поезд.

Материал по теме

Пожарный поезд подключили для тушения пожара в Абайской области

Министерством по ЧС 23 мая была дополнительно направлена группировка сил и средств в количестве 133 человек личного состава и 26 единиц техники ДЧС Астаны, Павлодарской и Карагандинской областей.

По состоянию на 09:00 24 мая угрозу населенным пунктам сняли. Принимаются все необходимые меры по локализации и ликвидации пожара.

22 мая вспыхнул сильный лесной пожар в Абайской области.

Читайте также

Чиновники прокомментировали информацию о предсмертной записке пятиклассника из Кызылординской области

Спасателей из других регионов направили в Абайскую область на тушение пожара

Анастасия Стативкина
Абайская область МЧС РК Скляр Роман
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Экс-глава КНБ Карим Масимов обжаловал приговор
Экс-глава КНБ Карим Масимов обжаловал приговор
изменения в Трудовой кодекс РК
Поправки в Трудовой кодекс изменят жизнь казахстанцев с 1 июля 2023 года
обязательное медицинское страхование
"Налог на здоровье": почему без отчислений ОСМС даже не откроешь счет в банке
горы, Алматы
Главное за день: запуск БАКАД и смерть австралийца в горах Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления