Сильный пожар в Абайской области: угрозу для населенных пунктов сняли

24 мая первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр провел заседание Оперативного республиканского штаба на базе МЧС по тушению природного пожара в Бородулихинском районе Абайской области, сообщает Zakon.kz.

В ходе заседания заслушан доклад акима области Нурлана Уранхаева, о текущей обстановке рассказал первый вице-министр по ЧС генерал-майор Ибрагим Кульшимбаев, с места пожара доложил вице-министр по ЧС генерал-майор Марат Кульдиков.



По состоянию на 09:00 24 мая в тушении пожара задействованы 434 человека личного состава и 109 единиц техники, два вертолета и пожарный поезд.

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Министерством по ЧС 23 мая была дополнительно направлена группировка сил и средств в количестве 133 человек личного состава и 26 единиц техники ДЧС Астаны, Павлодарской и Карагандинской областей.

По состоянию на 09:00 24 мая угрозу населенным пунктам сняли. Принимаются все необходимые меры по локализации и ликвидации пожара.

22 мая вспыхнул сильный лесной пожар в Абайской области.