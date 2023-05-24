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На Таймс-сквер в Нью-Йорке разместили видео с Димашем Кудайбергеном

Димаш Кудайберген видео Таймс-сквер Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Сегодня, 24 мая, популярный казахстанский артист Димаш Кудайберген отмечает день рождения. Ему исполнилось 29 лет, сообщает Zakon.kz.

В этот день певец разместил видео на странице в Instagram, на кадрах которого видео с выступлений Кудайбергена показывают на площади в центральной части Манхэттена.

"Привет, Таймс-сквер! Здравствуй, мир! Привет, 29 лет! Всем огромное спасибо за оказанную честь", – сказано в подписи к видео.

К поздравлениям в комментариях отметились такие известные люди, как Димаш Ниязов, активист из Индонезии, певец Ержан Максим и другие.

  • С днем рождения, дорогой Димаш! Счастья и вдохновения, воплощения всех замыслов, творческого долголетия и всего самого светлого в жизни!
  • С днем рождения, Димаш! Пусть все твои мечты воплотятся в реальность. Счастья тебе бесконечного. Мы с тобой всегда рядом.
  • Наступил чудесный день – сегодня мы дружно отмечаем твой день рождения! Желаем оставаться таким же, как сейчас, быть всегда в приподнятом настроении, отличаться бодростью духа и крепчайшим здоровьем.

Ранее заслуженный деятель Казахстана объявил, что готовит сюрприз поклонникам на свой день рождения: певец обещает выпустить новый клип в этот день.

Артист отметил, что эту композицию он посвятил своим слушателям, которые мотивируют его, заставляя испытывать бурю эмоций.

Примечательно, что в честь приближающегося дня рождения Димаша Кудайбергена его фанаты в Перу устроили благотворительную акцию для сирот.

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