"С днем рождения, принцесса!": семья Димаша Кудайбегена отмечает особый день

Младшая сестренка известного казахстанского артиста Димаша Кудайбегена празднует день рождения. Сегодня, 29 августа 2025 года, Раушан исполнилось 24 года, сообщает Zakon.kz.

Мама звездного семейства Светлана Айтбаева по этому случаю разместила пост с поздравлением на странице в Instagram.

Артистка опубликовала фото дочери с кыз узату.

"С днем ​​рождения! Не позволяй улыбке исчезнуть с твоего лица! Желаем тебе и Ермахану всего наилучшего!" – сказано в подписи к посту.

Многочисленная армия поклонников присоединилась к поздравлениям.

Наши самые сердечные поздравления с днем рождения чудесной Раушан и дорогим родителям! Желаем всего только самого прекрасного!

С днем рождения, милая Раушан! Пусть каждый день приносит счастье, любовь и улыбки близких.

Будь всегда здоровой, любимой, счастливой и успешной! Пусть мечты продолжают сбываться!

Будь счастлива и благополучна, милая Раушан.

С днем рождения вашей любимой дочи. Пусть ее счастливая судьба ведет только к успеху, оберегая от всех неудач и печалей!

От всей души поздравляем нашу принцессу с днем рождения! Пусть все твои мечты сбываются, а жизнь дарит прекрасными сюрпризами и улыбками близких людей!

На пост отреагировала и сама Раушан.

"Мама", – кратко написала она, добавив несколько смайликов в виде сердечек.

Также Раушан уже на своей странице в сторис разместила красивый букет, подаренный супругом.

Фото: Instagram/stories/raushan_kudaibergen

Материал по теме "Расскажу вам больше": мама Раушан Кудайберген поделилась эмоциями после свадьбы дочери

Несколько месяцев назад стало известно, что сестренка Димаша Кудайбергена выходит замуж. А 1 августа 2025 года Раушан разместила серию снимков с важного свадебного обряда – Кудалык.

Известно, что жених Раушан родился 18 февраля 2000 года, в 2018 году стал студентом Казахской Национальной Академии художеств им. Т. Жургенова по специальности "Артист музыкально-драматического театра". Ермахан – певец и артист, входит в актерский состав Музыкального театра юного зрителя (МТЮЗ) Астаны.

После сюрприза на узату от братьев Раушан Кудайберген сделала заявление.