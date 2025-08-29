#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.76
627.62
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.76
627.62
6.7
Культура и шоу-бизнес

"С днем рождения, принцесса!": семья Димаша Кудайбегена отмечает особый день

Раушан Кудайберген, семья, поздравления, мама, день рождения, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 10:20 Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
Младшая сестренка известного казахстанского артиста Димаша Кудайбегена празднует день рождения. Сегодня, 29 августа 2025 года, Раушан исполнилось 24 года, сообщает Zakon.kz.

Мама звездного семейства Светлана Айтбаева по этому случаю разместила пост с поздравлением на странице в Instagram.

Артистка опубликовала фото дочери с кыз узату.

"С днем ​​рождения! Не позволяй улыбке исчезнуть с твоего лица! Желаем тебе и Ермахану всего наилучшего!" – сказано в подписи к посту.

Многочисленная армия поклонников присоединилась к поздравлениям.

  • Наши самые сердечные поздравления с днем рождения чудесной Раушан и дорогим родителям! Желаем всего только самого прекрасного!
  • С днем рождения, милая Раушан! Пусть каждый день приносит счастье, любовь и улыбки близких.
  • Будь всегда здоровой, любимой, счастливой и успешной! Пусть мечты продолжают сбываться!
  • Будь счастлива и благополучна, милая Раушан.
  • С днем рождения вашей любимой дочи. Пусть ее счастливая судьба ведет только к успеху, оберегая от всех неудач и печалей!
  • От всей души поздравляем нашу принцессу с днем рождения! Пусть все твои мечты сбываются, а жизнь дарит прекрасными сюрпризами и улыбками близких людей!

На пост отреагировала и сама Раушан.

"Мама", – кратко написала она, добавив несколько смайликов в виде сердечек.

Также Раушан уже на своей странице в сторис разместила красивый букет, подаренный супругом.

Фото: Instagram/stories/raushan_kudaibergen

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 10:20
"Расскажу вам больше": мама Раушан Кудайберген поделилась эмоциями после свадьбы дочери

Несколько месяцев назад стало известно, что сестренка Димаша Кудайбергена выходит замуж. А 1 августа 2025 года Раушан разместила серию снимков с важного свадебного обряда – Кудалык.

Известно, что жених Раушан родился 18 февраля 2000 года, в 2018 году стал студентом Казахской Национальной Академии художеств им. Т. Жургенова по специальности "Артист музыкально-драматического театра". Ермахан – певец и артист, входит в актерский состав Музыкального театра юного зрителя (МТЮЗ) Астаны.

После сюрприза на узату от братьев Раушан Кудайберген сделала заявление.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
На роль Сильвестра Сталлоне нашли актера
Культура и шоу-бизнес
07:33, Сегодня
На роль Сильвестра Сталлоне нашли актера
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: