"С днем рождения, принцесса!": семья Димаша Кудайбегена отмечает особый день
Мама звездного семейства Светлана Айтбаева по этому случаю разместила пост с поздравлением на странице в Instagram.
Артистка опубликовала фото дочери с кыз узату.
"С днем рождения! Не позволяй улыбке исчезнуть с твоего лица! Желаем тебе и Ермахану всего наилучшего!" – сказано в подписи к посту.
Многочисленная армия поклонников присоединилась к поздравлениям.
- Наши самые сердечные поздравления с днем рождения чудесной Раушан и дорогим родителям! Желаем всего только самого прекрасного!
- С днем рождения, милая Раушан! Пусть каждый день приносит счастье, любовь и улыбки близких.
- Будь всегда здоровой, любимой, счастливой и успешной! Пусть мечты продолжают сбываться!
- Будь счастлива и благополучна, милая Раушан.
- С днем рождения вашей любимой дочи. Пусть ее счастливая судьба ведет только к успеху, оберегая от всех неудач и печалей!
- От всей души поздравляем нашу принцессу с днем рождения! Пусть все твои мечты сбываются, а жизнь дарит прекрасными сюрпризами и улыбками близких людей!
На пост отреагировала и сама Раушан.
"Мама", – кратко написала она, добавив несколько смайликов в виде сердечек.
Также Раушан уже на своей странице в сторис разместила красивый букет, подаренный супругом.
Фото: Instagram/stories/raushan_kudaibergen
Материал по теме
Несколько месяцев назад стало известно, что сестренка Димаша Кудайбергена выходит замуж. А 1 августа 2025 года Раушан разместила серию снимков с важного свадебного обряда – Кудалык.
Известно, что жених Раушан родился 18 февраля 2000 года, в 2018 году стал студентом Казахской Национальной Академии художеств им. Т. Жургенова по специальности "Артист музыкально-драматического театра". Ермахан – певец и артист, входит в актерский состав Музыкального театра юного зрителя (МТЮЗ) Астаны.
После сюрприза на узату от братьев Раушан Кудайберген сделала заявление.