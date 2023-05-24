В Казахстане хотят создать фонд по возвращению незаконно приобретенных активов

Министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах Мажилиса рассказал, что в Казахстане может появиться новая организация – фонд по незаконно приобретенным активам, сообщает Zakon.kz.

Ерулан Жамаубаев предположил, что для возвращения активов создадут новый фонд – в виде отдельного счета или предприятия.

"Каким-то образом имущество, которое должны вернуть, мы же должны им управлять, зачислять на какой-то счет, для этого, естественно, структура нужна. Она не будет большая, может быть, человек 10 будет. По мне, чтобы экономить бюджетные деньги, было бы правильно, если те люди, которые будут работать в данном фонде или предприятии, финансировались бы за счет тех активов, которые будут возвращены. Определенный нужно будет оклад поставить, финансирование какое-то ограничить". Ерулан Жамаубаев

Это специфическая деятельность. По его словам, сотрудники должны будут владеть иностранными языками, чтобы взаимодействовать с зарубежными ведомствами.

Журналисты спросили, почему нужно создавать отдельную организацию, а не отдать это Национальному банку.

"У Национального банка свой мандат, поэтому давайте не будем. Это все будет обсуждаться в Парламенте, только вот закон разработан, а вы хотите сейчас моими словами апеллировать. Давайте обсуждать будем в Парламенте. Поэтому и говорю навскидку все из той информации, которая сегодня прозвучала из уст депутатов". Ерулан Жамаубаев

24 мая Мажилис Парламента Республики Казахстан принял в работу проект закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов".

