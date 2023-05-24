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Жамаубаев высказался о возможности введения понятия "иноагента" в законы Казахстана

Жамаубаев высказался о возможности введения понятия "иноагента" в законы Казахстана Фото: pxhere
Министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах Мажилиса 24 мая высказался, насколько возможно введение понятия "иностранный агент" в законы Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ отметили, что в Казахстане вслед за Россией компаниям, которые получают иностранные инвестиции, хотят давать статус иноагента. Журналисты поинтересовались, насколько это приемлемый сценарий в нынешних реалиях .

Однако Ерулан Жамаубаев завил, что таких норм в законах страны нет.
"В том законодательстве, которое у нас действует, не предусмотрено такого понятия, как инагент. Есть нормы, которые направлены на то, чтобы отслеживать источник финансирования. Если кто-то получает из-за границы финансирование, пожалуйста, сдайте декларацию. Больше ничего не надо". Министр финансов Ерулан Жамаубаев
17 марта уполномоченный по правам человека Артур Ластаев ответил на вопрос, могут ли в Казахстане предпринять попытки по внедрению закона об иноагентах, как пытались сделать в Грузии. 

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